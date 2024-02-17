Такой день. Эвакуация посетителей в ТРЦ Galaxy и новые фейки о нападениях на школы

Главное за 17 января

17 февраля 2024, 23:30, ИА Амител

Зимний вечер / Фото: unsplash.com

Посетителей барнаульского ТРЦ Galaxy эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. Как рассказали в МЧС, это произошло из-за сбоя в программном обеспечении. Пожара не было.

В здании в тот момент находился известный стилист и телеведущий Александр Рогов.

По школам Бийска начала распространяться информация о якобы готовящихся на них нападениях. В правительстве Алтайского края заявили, что это фейк.

Пожар произошел в десятиэтажном доме по ул. Лазурной, 60, в Барнауле. Во время тушения огнеборцы спасли трех взрослых и одного ребенка, еще 25 человек выбрались на улицу самостоятельно. Пострадал один человек – он получил ожоги третьей степени.