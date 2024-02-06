Такой день. Февральская "весна" в Алтайском крае и суд над экс-заместителем прокурора

О главных событиях региона за 6 февраля

06 февраля 2024, 23:45, ИА Амител

Звездное небо в зимних горах / Фот о: unsplash.com

Бывшего заместителя недавно осужденного экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева Любовь Кузьменок, наконец, доставили в Барнаул. По ее делу состоялось первое полноценное судебное заседание, на котором прокурор Ленинского суда зачитала обвинение, а подсудимая на него ответила. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Штормовую погоду со снегом, дождем и усилением ветра прогнозируют синоптики в Алтайском крае днем 9-го и сутки 10 февраля. Даже ночью температура в эти даты будет местами колебаться в положительном диапазоне, а днем плюсовые отметки термометры покажут на территории всего региона. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

В Алтайском крае в пятницу днем, 9 февраля, ожидается +1...+6 градусов. В Барнауле – от +1 до +3 градусов. Также будет мокрый снег, при этом в начале дня возможна метель. Ветер юго-западный, 12-17 м/с.