Такой день. Гибель ребенка во время паводка и резкое потепление на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 1 апреля

01 апреля 2024, 23:59, ИА Амител

Свеча / Фото: unsplash.com

В Михайловском районе Алтайского края, пострадавшем от паводка, погиб шестилетний мальчик. Ребенок вместе с другом находился рядом с траншеей, которую вырыли для отвода воды. Он оступился, упал вниз и утонул.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе оперативного совещания обсудил вопросы ликвидации последствий паводка и выплаты компенсаций пострадавшим. Глава региона подчеркнул, что сейчас "все силы направлены на то, чтобы не допустить ухудшения ситуации, и как можно быстрее стабилизировать обстановку". В связи с этим он дал несколько поручений профильным ведомствам.

Температура воздуха продолжает повышаться в Алтайском крае и уже к 5 апреля местами столбики термометров покажут до +22 градусов. На фоне такого потепления все весенние процессы будут протекать активно, при этом паводковая ситуация может еще больше осложниться. Об этом amic.ru рассказали в региональном ЦГМС.