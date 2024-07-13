Такой день. Гибель женщины на диком пляже и провалившаяся маршрутка
Главное за 13 июля
13 июля 2024, 23:11, ИА Амител
Озеро / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле маршрутное такси № 78 провалилось в яму в асфальте на Комсомольском проспекте. Прокуратура проводит проверку.
Женщина утонула вблизи поселка Чуйского в Бийском районе. Она отдыхала на диком пляже, хотя всего в 3,5 км расположен официально предназначенный для этого берег.
В Барнауле перекрыли движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор. В Минтрансе рассказали, как теперь организован проезд.
Также ограничили движение по улицам Антона Петрова и Союза Республик. Помимо этого, изменился и маршрут автобуса № 53.
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