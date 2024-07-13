Такой день. Гибель женщины на диком пляже и провалившаяся маршрутка

Главное за 13 июля

13 июля 2024, 23:11, ИА Амител

Озеро / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле маршрутное такси № 78 провалилось в яму в асфальте на Комсомольском проспекте. Прокуратура проводит проверку.

Женщина утонула вблизи поселка Чуйского в Бийском районе. Она отдыхала на диком пляже, хотя всего в 3,5 км расположен официально предназначенный для этого берег.

В Барнауле перекрыли движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор. В Минтрансе рассказали, как теперь организован проезд.

Также ограничили движение по улицам Антона Петрова и Союза Республик. Помимо этого, изменился и маршрут автобуса № 53.