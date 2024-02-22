Такой день. Новые замы главы Минспорта Алтая и гибель работников из-за угарного газа

О главных событиях Алтайского края за 22 февраля

22 февраля 2024, 23:45, ИА Амител

Звездное небо, горы, заснеженный лес / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае расследуют групповой несчастный случай с работниками Барнаульской передвижной механизированной колонны № 3. Как сообщает пресс-служба алтайской Гострудинспекции, во время командировки в Троицкое 16 февраля четыре работника отравились угарным газом.

Алтайский край занял 12-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 2023 года. Стоит отметить, что это хороший показатель, лишь немного не дотягивающий до группы лидеров.

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов завершил формирование команды заместителей. Как следует из информации на сайте ведомства, ими стали Иван Субочев и Сергей Шиллер. Оба новоиспеченных чиновника никогда не были связаны с темой спорта. Субочев по образованию юрист и был функционером в "Единой России", а Шиллер работал в Фонде социального страхования. Иван Нифонтов неоднократно, в том числе в интервью amic.ru, говорил, что руководить спортивной отраслью на Алтае должны только профессионалы.