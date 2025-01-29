Такой день. Группа риска в новостройках Барнаула и изменение правил применения маткапитала

О главных событиях Алтайского края за 29 января

29 января 2025, 23:59, ИА Амител

Заснеженные деревья / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новогодний городок на улице Мало-Тобольской в Барнауле почти разобрали. Корреспондент amic.ru побывал на месте и запечатлел, что на данный момент от украшений остались только фигуры лебедей.

Несколько барнаульских новостроек, которые возводят на средства дольщиков, находятся в группе риска по завершении строительства, сообщает мэрия. Сроки сдачи объектов обсудили на аппаратном совещании в администрации города.

По состоянию на 1 января 2025 года в Барнауле нет строящихся многоквартирных домов, включенных в реестр проблемных объектов недвижимости. При этом в группе риска по завершении строительства числятся три здания. Речь идет о домах по улице Папанинцев, 143, 145; улице 80-й Гвардейской Дивизии, 52; улице Партизанской, 76, а также о подземном паркинге по улице Петра Сухова, 34.

В Алтайском крае меняют правила использования регионального материнского капитала – власти собираются разрешить тратить остатки средств на любые цели. Соответствующие поправки в закон рассмотрят на сессии краевого Заксобрания в четверг, 30 января.