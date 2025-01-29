Власти Барнаула рассказали, когда новостройки "группы риска" введут в эксплуатацию

Строительство домов контролирует администрация города

29 января 2025, 16:34, ИА Амител

Совещание у главы Барнаула/Фото: barnaul.org

В Барнауле ни один из строящихся многоквартирных домов не попал в реестр проблемных объектов недвижимости. Но три дома все же находятся в группе риска по завершению строительства, что вызывает беспокойство дольщиков. Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по завершению строительства многоквартирных домов в Барнауле, для возведения которых привлечены средства граждан-инвесторов.

Участие в мероприятии также принимали прокуроры Октябрьского и Центрального районов Барнаула, замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края, начальник управления строительства и территориального планирования Игорь Спивак, а также другие специалисты профильных ведомств и строительных компаний.Под особым вниманием властей города находятся объекты, расположенные по адресам: ул.Папанинцев, 143, 145; ул.80-й Гвардейской Дивизии, 52; ул.Партизанская, 76 и подземном паркинге многоквартирного дома по ул.Петра Сухова, 34.Подробно о каждом доложил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Роман Тасюк.

Так, многоквартирный дом по ул.Папанинцев, 143, 145 планируют достроить уже до конца марта. Работы ведут с участием ООО "УК "Мой Дом". Застройщик весной собирается приступить к передаче объекта участникам долевого строительства. Как сообщил руководитель УК "Мой Дом" Павел Князев, сейчас помимо строительных работ ему приходится заниматься еще и исполнительной документацией на ранее выполненные работы.

На 95% готов и многоквартирный дом по ул.80-й Гвардейской Дивизии, 52. Его тоже планируют достроить до конца марта (как и указано в графике). Здесь стройка идет при поддержке ООО "Базис Строй".

В июне 2025 года будут завершены работы на многоквартирном доме по ул.Партизанской, 76. Сейчас тут идет 2 этап строительства: благоустройство территории, подземный гараж-стоянка. В строительстве участвует инвестор ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг".

Еще одна стройка, которая попала под наблюдение властей находится по адресу ул.Петра Сухова, 34. Здесь многоквартирный дом ввели в эксплуатацию еще в ноябре 2024 года. Но это лишь первый этап. В рамках второго этапа должны быть завершено строительство подземной автостоянки и благоустройство территории. На данный момент готовность второго этапа – 50%. Застройщик этого объекта - ООО ПСИП "Сиада". В мэрии ждут, что к началу февраля он предоставит предложения по завершению строительства.

Участники совещания обсудили проблемы, которые возникают во время работ. А также передали застройщикам вопросы от волнующихся дольщиков.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поблагодарил строителей за помощь в завершении строительства проблемных многоквартирных домов. А также поручил всем сторонам совместно проработать проблемы и вопросы, которые прозвучали во время совещания.