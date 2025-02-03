Такой день. Грядущие морозы и рейтинг барнаульских УК по прибыльности

О главных событиях Алтайского края за 3 февраля

03 февраля 2025, 23:51, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

До конца первой декады февраля районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, с которым в регионе установится спокойная и преимущественно без осадков погода. Небольшой снег пройдет лишь 3 и 4 февраля. Местами в утренние часы возможны изморозь и туман. Температура воздуха постепенно будет понижаться.

Жилой фонд в Барнауле составляет почти 2800 многоквартирных домов суммарной площадью около 18 млн кв. м. Около 2300 зданий обслуживают более 110 управляющих компаний, порядком еще нескольких сотен объектов занимаются ТСЖ (в материале они не учитываются). "Атмосфера" выяснила, кому принадлежат УК и какую прибыль (или убыток) они получили в 2023 году (за прошлый календарный период еще никто из организаций сведения в ФНС не сдавал).

В Барнауле в конце недели ожидаются морозы до -25 градусов, в связи с чем ресурсоснабжающие организации попросили не проводить плановые земляные работы.