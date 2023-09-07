Такой день. Грядущие заморозки и кредит Алтайскому краю на модернизацию котельных

О главных событиях Алтайского края за 7 сентября

07 сентября 2023, 23:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президиум правкомиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил специальный казначейский кредит (СКК) Алтайскому краю на модернизацию котельных. Около 8 млрд рублей вместе с Алтаем разделят еще 11 регионов России.

В 2024 году в парке "Изумрудный" начнут работы по строительству нескольких специализированных зон отдыха. Предусмотрено создание физкультурной площадки, шахматного павильона и новых арт-объектов.

Серьезные заморозки ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни. По прогнозам специалистов, в период с 8 по 10 сентября в регионе температура воздуха может опускаться до отметки -2 градуса.