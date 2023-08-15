Такой день. Избиение до смерти из-за замечания и новый ЖК в лесной части Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 14 августа

15 августа 2023, 00:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины во дворе одного из жилых домов в Барнауле. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Скандальный фестиваль "Ветер Сибири" прошел на новосибирском аэродроме Мочище с 10 по 13 августа, несмотря на все опасения любителей рок-музыки. На нем выступили 42 группы, в том числе The Hatters, "Ария", "Северный флот", Вадим Самойлов и другие. Не обошлось и без проблем, о которых посетители "Ветра Сибири" активно говорили в интернете. Также на фестивале произошел скандал с группой "План Ломоносова", которая уехала с мероприятия, так и не сыграв на нем. Amic.ru посмотрел, что писали о событии в соцсетях и как оно прошло.

Жилой комплекс, состоящий из четырех корпусов от 16 до 24 этажей, возведут на ул. 6-й Нагорной в Барнауле. Он разместится в окружении уже строящихся домов, недалеко от медицинского кластера. В ЖК запроектировано почти 1200 квартир, в которых смогут проживать свыше 2600 человек. Проект мини-квартала представил на градсовете архитектор Алексей Квасов.