Такой день. Конфликт барнаульцев с автоцентром и фейки о плате за доставку подарков
О главных событиях Алтайского края за 27 декабря
27 декабря 2023, 23:35, ИА Амител
Минтранс Алтайского края и администрация Барнаула 27 декабря вручили награды представителям дорожной отрасли, принимавшим участие в реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Заместитель министра транспорта Александр Мошкин отметил, что ввод моста в эксплуатацию – очень важное событие.
Сразу несколько барнаульцев обвинили салон "Автосила" в том, что тот без разрешения передал их машины другим людям. Взамен горожанам, по их словам, предоставили автомобили значительно дешевле и с множеством дефектов. В автосалоне эти обвинения отрицают и настаивают, что люди были согласны на обмен. Собственники в это время подают заявления в полицию. В ситуации разбирался amic.ru.
В городских мессенджерах распространяется сообщение, что в некоторых барнаульских школах с родителей собирают деньги за доставку новогодних подарков, которые учащиеся начальных классов в Алтайском крае получают бесплатно. Такая информация якобы от родителей ребят, обучающихся в школе № 103, поступила и в чат-бот телеграм-канала amic.ru.
23:49:26 27-12-2023
"В автосалоне эти обвинения отрицают и настаивают, что люди были согласны на обмен. Собственники в это время подают заявления в полицию". Если автовладельцы уже собственники, то передача их собственности без их ведома и согласия другим лицам, есть кража - ч.4 ст. 158 ГКРФ. Часть 4, т.к. цена машин сейчас запредельная. А если были согласны, то где документы и каким образом это оформлено. А если имеет место потеря стоимости и потеря потребительских качеств в предложенных машинах, то может иметь место состав мошенничества - ч. 4 ст. 159 УКРФ.
11:12:28 28-12-2023
знакомые говорили что за доставку подарков деньги всё же собирали в школе