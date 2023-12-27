Барнаульцы идут в полицию с жалобами на автосалон "Автосила", где им якобы незаконно обменяли машины

27 декабря 2023, 09:15, Антон Дегтярев

Салон "Автосила" / Фото: amic.ru

Сразу несколько барнаульцев обвинили салон "Автосила" в том, что тот без разрешения передал их машины другим людям. Взамен горожанам, по их словам, предоставили автомобили значительно дешевле и с множеством дефектов. В автосалоне эти обвинения отрицают и настаивают, что люди были согласны на обмен. Собственники в это время подают заявления в полицию. В ситуации разбирался amic.ru.

"Сказал, что им невозможно "втюхать" автомобиль"

Весной 2022 года супруги Наталья Спехова и Александр Бекренев опубликовали на популярном интернет-портале объявление о продаже своей машины Volkswagen Tiguan. Цену назначили в миллион рублей. Вскоре с ними связался Илья Челомбитко, назвался учредителем салона "Автосила" и предложил отдать машину в салон для продажи или обмена. Супруги подумали и согласились.

"Челомбитко нас убедил, что он и его коллеги являются профессиональными знатоками рынка подержанных автомобилей. Сказал, что они могут легко определить любую неисправность у машины, выявить окрашенные детали и им невозможно "втюхать" автомобиль со скрытыми неисправностями и дефектами", – рассказывает Наталья.

По условиям договора фирма обязалась продать машину не дешевле миллиона рублей или же обменять ее на подходящее авто по согласованию с собственниками. 27 августа салон предложил супругам обменять их Volkswagen Tiguan на Audi Q7, который находился в Красноярске. Те согласились.

Челомбитко рассказал, что осмотрел автомобиль и нашел лишь небольшие недочеты: три крашеных элемента кузова и горевший индикатор неисправности электрооборудования. При этом, по словам представителя автосалона, собственник Audi Q7 был готов доплатить 30 тысяч рублей за "исправление ошибки".

"Со слов Челомбитко, автомобиль был в отличном состоянии, и продавец готов доплатить за устранение одной имевшейся неисправности. Мы согласились на обмен, доверяя Челомбитко и думая, что он пригонит нам равноценную замену стоимостью не ниже нашего автомобиля. После разговора Челомбитко вел переписку с супругом еще около двух часов, описывая, в каком хорошем техническом состоянии автомобиль, и еще раз указал, что у машины всего два недочета – крашеные элементы и ошибка", – рассказывает Наталья.

29 августа 2022 года супруги получили Audi Q7. И тут Александр обнаружил, что машина находится в аварийном режиме и не может ехать со скоростью более 30 км/ч, говорит мужчина. После осмотра в автосервисе выяснилось, что у автомобиля отсутствует масляный щуп двигателя, на самом двигателе – потеки масла, неисправные пневмобаллоны подвески. Обо всем этом Челомбитко якобы супругам не говорил. На ремонт автомобиля, который продолжался более месяца, супруги потратили около 120 тысяч рублей.

Автомобиль Audi Q7/ Фото: предоставлено Натальей Спеховой

"Его целью было ввести нас в заблуждение"

Супруги потребовали от "Автосилы" либо вернуть их Volkswagen Tiguan, либо выплатить им его стоимость – миллион рублей. Но вместо этого им вновь предложили обмен: Audi Q7 на Nissan Murano, который находился в Екатеринбурге. За обмен требовалось доплатить 250 тысяч рублей.

19 октября 2022 года супруги передали Челомбитко деньги. Тот сообщил, что поехал в Екатеринбург, но владелец Nissan Murano якобы отказался от обмена на Audi Q7 из-за того, что у того в пути сломалась коробка передач, говорит Наталья. Барнаульцам пообещали найти другой вариант обмена.

25 октября Челомбитко сообщил Бекреневу, что они, наконец, обменяли Audi Q7 на Mercedes, который нашли в Новосибирске. Но владельцу и этой машины якобы пришлось доплатить 130 тысяч рублей, рассказывает Наталья. По словам женщины, на эту сделку они согласия не давали. Супруги позвонили в Екатеринбург, владельцу Nissan Murano, и выяснили, что он впервые слышит о предложении обменять его автомобиль на Audi Q7.

Тогда же барнаульцы нашли на "Дроме" объявление о продаже Mercedes в Новосибирске, который был продан как раз 24 октября 2022 года. Но не за миллион, а за 500 тысяч рублей.

Штраф о нарушении в Новосибирске / Фото предоставлено Натальей Спеховой

Наталья и Александр уверены: Челомбитко не был в Екатеринбурге. В это время он находился в Новосибирске – на это указывает то, что на их Audi Q7 24 октября дважды пришел штраф за превышение скорости в этом городе.

Тем временем Челомбитко вновь позвонил супругам и заявил, что от их 250 тысяч осталось 35: 130 тысяч он якобы доплатил собственнику Mercedes за обмен, 10 тысяч потратил на эвакуатор для поломавшегося Audi Q7, а остальные деньги ушли на дорогу и проживание в Екатеринбурге. При этом чеков на эти траты у Челомбитко не было.

Тогда семья обратилась с заявлением в полицию. Паре удалось выяснить, что Audi Q7 продавался за 850 тысяч рублей, а не за миллион, а за Mercedes Челомбитко доплатил 115 тысяч рублей, а не 130, как утверждает.

"Челомбитко не намеревался продавать принадлежащий мне автомобиль за миллион рублей либо менять его на равноценное авто. Его целью было ввести нас в заблуждение, завладеть принадлежащим мне автомобилем и обменять его на более дешевую машину, неважно, в каком она техническом состоянии. Это подтверждается перепиской в программе WhatsАpp в телефоне моего супруга, в которой он уверял нас в хорошем техническом состоянии автомобиля Audi Q7 и проверке его в автосервисе, а также данными из автосервиса, согласно которым автомобиль был в неисправном состоянии и дефекты были видны без применения специальных приборов", – поясняет Наталья.

Переписка с екатеринбужцем-владельцев Nissam Murano/ Фото: предоставлено Натальей Спеховой

"Не знал, что мою машину уже продали"

Барнаулец Иван Кацендорн в конце 2023 года тоже пытался продать свою Mazda 6 на "Дроме". Вскоре ему позвонили из салона "Автосила" и предложили услуги по продаже машины. Мужчина согласился. Говорит, подумал, что "в официальном салоне его не обманут". 9 ноября Иван пригнал машину в "Автосилу", договорившись о продаже почти за миллион рублей.

"Две недели машина стояла, но 24 ноября приехал покупатель и заплатил за нее 990 тысяч рублей. Он приехал с утра и уехал в 12 часов дня, ну или в начале первого. В час дня мне позвонил менеджер, сказал, что машиной никто не интересуется, и предложил рассмотреть варианты обмена. То есть когда моя машина уже уехала, мне предложили рассмотреть обмен. В два часа мне еще раз позвонили и предложили Kia Rio, сказали, что цену собьют, потому что там есть один крашеный элемент. У меня спросили условия, и я сказал: "Звоните, обсудим". То есть даже не соглашался. И тогда я не знал, что машину в тот момент уже продали", – рассказывает он.

Как выяснил Иван, предложенная ему Kia Rio шесть лет работала в такси, была куплена в Новосибирске и выставлена на "Дроме" 23 ноября за 525 тысяч рублей. Мужчина не стал подписывать никакие бумаги на обмен, а вместо этого обратился с заявлением в полицию.

"Говорю: "Деньги дайте", а они предлагают мне Kia Rio. Я не знаю, где она находится, просто VIN-номер ее видел, мне даже смотреть на нее неинтересно. Я сразу написал заявление в полицию. Потом я нашел телефон нового владельца моей машины, с ним связался, он сказал, что Kia Rio не его автомобиль. А за моей машиной он из Новокузнецка 23 ноября выехал, утром был здесь и в обед уже уехал. Он сказал, что за машину просто отдал деньги. Поэтому сейчас я хочу, чтобы мне заплатили деньги за мой автомобиль, 950 тысяч рублей", – говорит Кацендорн.

Салон "Автосила"/ Фото: amic.ru

"Взяли деньги за мою машину, а мне ничего"

Владельцу Subaru Outback 2016 года Валентину Иушину автосалон обещал продать машину до 1 декабря 2023 года по цене почти 2 млн рублей. Однако реализовать автомобиль в срок у салона не получилось.

"Потом 5 декабря мне звонят и говорят, что поменяли мою машину на Land Cruiser Prado 2003 года, не спрашивая вообще ничего. Меня просто перед фактом поставили, что машина обменена. Я говорил: если будут варианты обмена – звоните, я должен сам видеть машину, чтобы менять. Я пробил этот Land Cruiser на "Дроме", и оказалось, что цена там раньше была 1,65 млн рублей – это на 300 тысяч меньше, чем у меня. Машина 10 лет под юрлицом в Питере ездила, состояние у нее плохое, и я бы никогда таким образом не обменялся", – говорит Иушин.

Уже 6 декабря Валентин Иушин подал заявление в полицию: намерен получить деньги за свою машину.

"Здесь только полиция должна быть задействована – не пойдешь же палкой из них выбивать деньги? Они взяли деньги за мою машину, а мне ничего. За нее новый владелец отдал деньги, а они мне их не хотят передавать. Договор комиссии я не подписывал. Они говорят, что мы устно договорились, но никакого договора у нас не было", – говорит автомобилист.

По словам мужчины, есть и другие пострадавшие от действий салона. И жалобы якобы одинаковые – каждый раз машину обменивали без согласований.

Салон "Автосила" / Фото: amic.ru

"Согласие было": комментарий автосалона

Неправдой назвал слова Кацендорна и Иушина один из учредителей салона "Автосила 22" Илья Челомбитко в разговоре с amic.ru. Он утверждает, что в компании есть записи телефонных разговоров, где владельцы автомобилей прямо дают согласие на их обмен, а также есть и подписанные ими документы.

"Все их возражения – это не что иное, как попытка вымогательства у салона денег. Им не нравится ситуация, мы предлагаем решение, они говорят, что с ними не хотят общаться, идут в правовое поле, проигрывают, пытаются привлечь СМИ и добиться своего враньем и лишними неудобствами. Им предлагают посмотреть автомобили – пусть подъезжают, посмотрят, но они выбрали другую тактику. Валентин Иушин уже согласился на обмен, а потом распереживался, и история закончилась", – пояснил он.

Челомбитко уверен, что "взбаламутил народ" Кацендорн, который сейчас пытается добиться, чтобы ему выплатили деньги, хотя произошел "законный обмен". Тем самым, считает представитель автосалона, он создает проблемы другим людям. И за это, сказал он, Кацендорн понесет наказание.

"Их автомобили не продали, а обменяли. Мы говорим: "Человек приехал, хочет обменяться". Нам отвечают, что предложение интересное. Потом группа лиц заявляет, что не соглашались на обмен и хотят деньги свои получить. Они пожелали схитрить, а потому это мошеннические действия с их стороны. Они идут в правоохранительные органы, мы предоставляем все доказательства и в уголовных делах им отказывают. После этого, наверное, стыдно к нам обратно идти", – объяснил Челомбитко.

Салон "Автосила" / Фото: amic.ru

Ситуацию Натальи Спеховой и Александра Бекренева, говорит Челомбитко, он почти не помнит, мол, прошло много времени.

"Ситуация была больше года назад и о ней говорить не буду, потому что банально не помню ее. Закон и правда на нашей стороне. Что они заявляют, этого быть не может. На каждый аргумент есть факты и доказательства, как бы они ни пытались выкручиваться. На одном вранье никто никуда далеко не уезжает", – прокомментировал он.

Отметим: в договоре, который подписывают клиенты салона "Автосила", действительно указано, что обмен автомобилей возможен по устному согласованию, то есть достаточно звонка по телефону.

Представители салона заявили, что и сами написали заявление на Кацендорна и Иушина по статье о клевете. Сейчас по этому делу идет доследственная проверка.

Продемонстрировать аудиозапись с согласиями клиентов и копии подписанных ими документов редакции в салоне отказались – мол, все это сейчас находится в полиции.

Amic.ru будет следить за развитием событий.

Договор с автосервисом Валентина Иушина/ Фото: amic.ru

Что такое салон "Автосила"?

Автосалон "Автосила" торгует легковыми и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, причем как новыми, так и с пробегом. В салоне также можно обменять свою машину. Кроме того, салон обещает бесплатный тест-драйв перед покупкой, "правильное" оформление сделки, срочный выкуп автомобиля, комиссионную продажу авто "на лучших условиях", лизинг для физических и юридических лиц и так далее.

Рейтинг салона на 2ГИС 4,9 балла из 5. Большинство отзывов о нем положительные. Однако среди исключительной похвалы есть и негативные, где рассказывается о странных случаях с обменом автомобилей.

"Отличное место", чтобы остаться без машины и без денег. Не думала, что в наше время есть такие мошенники, которые навязывают тебе обмен на хлам, которого нет, и схема одна. Тебе по телефону предлагают обмен, ты говоришь: предлагайте, и тут же они без твоего согласия обменивают и дают запись и видео, якобы ты согласился. Люди, обходите стороной это место, потерпевших много, люди годами не видят ни своих машин, ни денег", – написала одна из пользователей под именем Елена Быкова.

Напомним, что в Алтайском крае ранее уже возникали скандальные истории с автосалонами. В 2021 году стало известно, что один из барнаульских автосалонов навязывал покупку машин в кредит под высокий процент с дополнительными услугами, сумма которых доходила до 100 тыс. рублей. Обманутые покупатели тогда объединились, чтобы подать коллективное обращение в полицию. Их поддержала и депутат Госдумы Мария Прусакова.