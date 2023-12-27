"Продали машину без спроса". Барнаульцы обвиняют автосалон в мошенничестве
Барнаульцы идут в полицию с жалобами на автосалон "Автосила", где им якобы незаконно обменяли машины
27 декабря 2023, 09:15, Антон Дегтярев
Сразу несколько барнаульцев обвинили салон "Автосила" в том, что тот без разрешения передал их машины другим людям. Взамен горожанам, по их словам, предоставили автомобили значительно дешевле и с множеством дефектов. В автосалоне эти обвинения отрицают и настаивают, что люди были согласны на обмен. Собственники в это время подают заявления в полицию. В ситуации разбирался amic.ru.
"Сказал, что им невозможно "втюхать" автомобиль"
Весной 2022 года супруги Наталья Спехова и Александр Бекренев опубликовали на популярном интернет-портале объявление о продаже своей машины Volkswagen Tiguan. Цену назначили в миллион рублей. Вскоре с ними связался Илья Челомбитко, назвался учредителем салона "Автосила" и предложил отдать машину в салон для продажи или обмена. Супруги подумали и согласились.
"Челомбитко нас убедил, что он и его коллеги являются профессиональными знатоками рынка подержанных автомобилей. Сказал, что они могут легко определить любую неисправность у машины, выявить окрашенные детали и им невозможно "втюхать" автомобиль со скрытыми неисправностями и дефектами", – рассказывает Наталья.
По условиям договора фирма обязалась продать машину не дешевле миллиона рублей или же обменять ее на подходящее авто по согласованию с собственниками. 27 августа салон предложил супругам обменять их Volkswagen Tiguan на Audi Q7, который находился в Красноярске. Те согласились.
Челомбитко рассказал, что осмотрел автомобиль и нашел лишь небольшие недочеты: три крашеных элемента кузова и горевший индикатор неисправности электрооборудования. При этом, по словам представителя автосалона, собственник Audi Q7 был готов доплатить 30 тысяч рублей за "исправление ошибки".
"Со слов Челомбитко, автомобиль был в отличном состоянии, и продавец готов доплатить за устранение одной имевшейся неисправности. Мы согласились на обмен, доверяя Челомбитко и думая, что он пригонит нам равноценную замену стоимостью не ниже нашего автомобиля. После разговора Челомбитко вел переписку с супругом еще около двух часов, описывая, в каком хорошем техническом состоянии автомобиль, и еще раз указал, что у машины всего два недочета – крашеные элементы и ошибка", – рассказывает Наталья.
29 августа 2022 года супруги получили Audi Q7. И тут Александр обнаружил, что машина находится в аварийном режиме и не может ехать со скоростью более 30 км/ч, говорит мужчина. После осмотра в автосервисе выяснилось, что у автомобиля отсутствует масляный щуп двигателя, на самом двигателе – потеки масла, неисправные пневмобаллоны подвески. Обо всем этом Челомбитко якобы супругам не говорил. На ремонт автомобиля, который продолжался более месяца, супруги потратили около 120 тысяч рублей.
"Его целью было ввести нас в заблуждение"
Супруги потребовали от "Автосилы" либо вернуть их Volkswagen Tiguan, либо выплатить им его стоимость – миллион рублей. Но вместо этого им вновь предложили обмен: Audi Q7 на Nissan Murano, который находился в Екатеринбурге. За обмен требовалось доплатить 250 тысяч рублей.
19 октября 2022 года супруги передали Челомбитко деньги. Тот сообщил, что поехал в Екатеринбург, но владелец Nissan Murano якобы отказался от обмена на Audi Q7 из-за того, что у того в пути сломалась коробка передач, говорит Наталья. Барнаульцам пообещали найти другой вариант обмена.
25 октября Челомбитко сообщил Бекреневу, что они, наконец, обменяли Audi Q7 на Mercedes, который нашли в Новосибирске. Но владельцу и этой машины якобы пришлось доплатить 130 тысяч рублей, рассказывает Наталья. По словам женщины, на эту сделку они согласия не давали. Супруги позвонили в Екатеринбург, владельцу Nissan Murano, и выяснили, что он впервые слышит о предложении обменять его автомобиль на Audi Q7.
Тогда же барнаульцы нашли на "Дроме" объявление о продаже Mercedes в Новосибирске, который был продан как раз 24 октября 2022 года. Но не за миллион, а за 500 тысяч рублей.
Наталья и Александр уверены: Челомбитко не был в Екатеринбурге. В это время он находился в Новосибирске – на это указывает то, что на их Audi Q7 24 октября дважды пришел штраф за превышение скорости в этом городе.
Тем временем Челомбитко вновь позвонил супругам и заявил, что от их 250 тысяч осталось 35: 130 тысяч он якобы доплатил собственнику Mercedes за обмен, 10 тысяч потратил на эвакуатор для поломавшегося Audi Q7, а остальные деньги ушли на дорогу и проживание в Екатеринбурге. При этом чеков на эти траты у Челомбитко не было.
Тогда семья обратилась с заявлением в полицию. Паре удалось выяснить, что Audi Q7 продавался за 850 тысяч рублей, а не за миллион, а за Mercedes Челомбитко доплатил 115 тысяч рублей, а не 130, как утверждает.
"Челомбитко не намеревался продавать принадлежащий мне автомобиль за миллион рублей либо менять его на равноценное авто. Его целью было ввести нас в заблуждение, завладеть принадлежащим мне автомобилем и обменять его на более дешевую машину, неважно, в каком она техническом состоянии. Это подтверждается перепиской в программе WhatsАpp в телефоне моего супруга, в которой он уверял нас в хорошем техническом состоянии автомобиля Audi Q7 и проверке его в автосервисе, а также данными из автосервиса, согласно которым автомобиль был в неисправном состоянии и дефекты были видны без применения специальных приборов", – поясняет Наталья.
"Не знал, что мою машину уже продали"
Барнаулец Иван Кацендорн в конце 2023 года тоже пытался продать свою Mazda 6 на "Дроме". Вскоре ему позвонили из салона "Автосила" и предложили услуги по продаже машины. Мужчина согласился. Говорит, подумал, что "в официальном салоне его не обманут". 9 ноября Иван пригнал машину в "Автосилу", договорившись о продаже почти за миллион рублей.
"Две недели машина стояла, но 24 ноября приехал покупатель и заплатил за нее 990 тысяч рублей. Он приехал с утра и уехал в 12 часов дня, ну или в начале первого. В час дня мне позвонил менеджер, сказал, что машиной никто не интересуется, и предложил рассмотреть варианты обмена. То есть когда моя машина уже уехала, мне предложили рассмотреть обмен. В два часа мне еще раз позвонили и предложили Kia Rio, сказали, что цену собьют, потому что там есть один крашеный элемент. У меня спросили условия, и я сказал: "Звоните, обсудим". То есть даже не соглашался. И тогда я не знал, что машину в тот момент уже продали", – рассказывает он.
Как выяснил Иван, предложенная ему Kia Rio шесть лет работала в такси, была куплена в Новосибирске и выставлена на "Дроме" 23 ноября за 525 тысяч рублей. Мужчина не стал подписывать никакие бумаги на обмен, а вместо этого обратился с заявлением в полицию.
"Говорю: "Деньги дайте", а они предлагают мне Kia Rio. Я не знаю, где она находится, просто VIN-номер ее видел, мне даже смотреть на нее неинтересно. Я сразу написал заявление в полицию. Потом я нашел телефон нового владельца моей машины, с ним связался, он сказал, что Kia Rio не его автомобиль. А за моей машиной он из Новокузнецка 23 ноября выехал, утром был здесь и в обед уже уехал. Он сказал, что за машину просто отдал деньги. Поэтому сейчас я хочу, чтобы мне заплатили деньги за мой автомобиль, 950 тысяч рублей", – говорит Кацендорн.
"Взяли деньги за мою машину, а мне ничего"
Владельцу Subaru Outback 2016 года Валентину Иушину автосалон обещал продать машину до 1 декабря 2023 года по цене почти 2 млн рублей. Однако реализовать автомобиль в срок у салона не получилось.
"Потом 5 декабря мне звонят и говорят, что поменяли мою машину на Land Cruiser Prado 2003 года, не спрашивая вообще ничего. Меня просто перед фактом поставили, что машина обменена. Я говорил: если будут варианты обмена – звоните, я должен сам видеть машину, чтобы менять. Я пробил этот Land Cruiser на "Дроме", и оказалось, что цена там раньше была 1,65 млн рублей – это на 300 тысяч меньше, чем у меня. Машина 10 лет под юрлицом в Питере ездила, состояние у нее плохое, и я бы никогда таким образом не обменялся", – говорит Иушин.
Уже 6 декабря Валентин Иушин подал заявление в полицию: намерен получить деньги за свою машину.
"Здесь только полиция должна быть задействована – не пойдешь же палкой из них выбивать деньги? Они взяли деньги за мою машину, а мне ничего. За нее новый владелец отдал деньги, а они мне их не хотят передавать. Договор комиссии я не подписывал. Они говорят, что мы устно договорились, но никакого договора у нас не было", – говорит автомобилист.
По словам мужчины, есть и другие пострадавшие от действий салона. И жалобы якобы одинаковые – каждый раз машину обменивали без согласований.
"Согласие было": комментарий автосалона
Неправдой назвал слова Кацендорна и Иушина один из учредителей салона "Автосила 22" Илья Челомбитко в разговоре с amic.ru. Он утверждает, что в компании есть записи телефонных разговоров, где владельцы автомобилей прямо дают согласие на их обмен, а также есть и подписанные ими документы.
"Все их возражения – это не что иное, как попытка вымогательства у салона денег. Им не нравится ситуация, мы предлагаем решение, они говорят, что с ними не хотят общаться, идут в правовое поле, проигрывают, пытаются привлечь СМИ и добиться своего враньем и лишними неудобствами. Им предлагают посмотреть автомобили – пусть подъезжают, посмотрят, но они выбрали другую тактику. Валентин Иушин уже согласился на обмен, а потом распереживался, и история закончилась", – пояснил он.
Челомбитко уверен, что "взбаламутил народ" Кацендорн, который сейчас пытается добиться, чтобы ему выплатили деньги, хотя произошел "законный обмен". Тем самым, считает представитель автосалона, он создает проблемы другим людям. И за это, сказал он, Кацендорн понесет наказание.
"Их автомобили не продали, а обменяли. Мы говорим: "Человек приехал, хочет обменяться". Нам отвечают, что предложение интересное. Потом группа лиц заявляет, что не соглашались на обмен и хотят деньги свои получить. Они пожелали схитрить, а потому это мошеннические действия с их стороны. Они идут в правоохранительные органы, мы предоставляем все доказательства и в уголовных делах им отказывают. После этого, наверное, стыдно к нам обратно идти", – объяснил Челомбитко.
Ситуацию Натальи Спеховой и Александра Бекренева, говорит Челомбитко, он почти не помнит, мол, прошло много времени.
"Ситуация была больше года назад и о ней говорить не буду, потому что банально не помню ее. Закон и правда на нашей стороне. Что они заявляют, этого быть не может. На каждый аргумент есть факты и доказательства, как бы они ни пытались выкручиваться. На одном вранье никто никуда далеко не уезжает", – прокомментировал он.
Отметим: в договоре, который подписывают клиенты салона "Автосила", действительно указано, что обмен автомобилей возможен по устному согласованию, то есть достаточно звонка по телефону.
Представители салона заявили, что и сами написали заявление на Кацендорна и Иушина по статье о клевете. Сейчас по этому делу идет доследственная проверка.
Продемонстрировать аудиозапись с согласиями клиентов и копии подписанных ими документов редакции в салоне отказались – мол, все это сейчас находится в полиции.
Amic.ru будет следить за развитием событий.
Что такое салон "Автосила"?
Автосалон "Автосила" торгует легковыми и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, причем как новыми, так и с пробегом. В салоне также можно обменять свою машину. Кроме того, салон обещает бесплатный тест-драйв перед покупкой, "правильное" оформление сделки, срочный выкуп автомобиля, комиссионную продажу авто "на лучших условиях", лизинг для физических и юридических лиц и так далее.
Рейтинг салона на 2ГИС 4,9 балла из 5. Большинство отзывов о нем положительные. Однако среди исключительной похвалы есть и негативные, где рассказывается о странных случаях с обменом автомобилей.
"Отличное место", чтобы остаться без машины и без денег. Не думала, что в наше время есть такие мошенники, которые навязывают тебе обмен на хлам, которого нет, и схема одна. Тебе по телефону предлагают обмен, ты говоришь: предлагайте, и тут же они без твоего согласия обменивают и дают запись и видео, якобы ты согласился. Люди, обходите стороной это место, потерпевших много, люди годами не видят ни своих машин, ни денег", – написала одна из пользователей под именем Елена Быкова.
Напомним, что в Алтайском крае ранее уже возникали скандальные истории с автосалонами. В 2021 году стало известно, что один из барнаульских автосалонов навязывал покупку машин в кредит под высокий процент с дополнительными услугами, сумма которых доходила до 100 тыс. рублей. Обманутые покупатели тогда объединились, чтобы подать коллективное обращение в полицию. Их поддержала и депутат Госдумы Мария Прусакова.
10:21:38 27-12-2023
А вот и результаты. Об этом салоне ещё больше года писали негативный отзыв на 2gis, но его удалили. Видимо, компания заботится о своей "репутации". Однако всё сходится. Самое интересное, если за этими ребятами не полениться, просто со стороны немного понаблюдать, сразу становится ясно, что за люди и можно ли иметь с ними дело. Просто посмотрите - как эти люди водят автомобиль, оставляют ли под окнами жильцов с включённым двигателем на полчаса, прогревают/газуют ли под окнами и днём и ночью. Да просто посмотрите - блатные ли номера у владельцев - что-то типа "ооо".. Вроде и косвенные признаки, но о личности владельца могут сказать очень многое. Вот и получили результат, как в статье. Кстати, второй из соучредителей фирмы - сынок депутата. Видимо, "яблоко от яблони"..
10:36:19 27-12-2023
В этот недосалун теперь ни ногой. Спасибо за освещение ситуации. Господина Ч - теперь в бан, благо ФИО запоминающееся
10:40:48 27-12-2023
Его уже пора в Славгород направлять на повышение навыков. Тут маткапитал у людей отжимают, условку получают и дальше воруют.
11:40:04 27-12-2023
Интересен тот факт, что Кацендорн дает положительную хвалебную характеристику этому автосалону в дубль гис 22.12.2023
10:10:51 28-12-2023
Гость (11:40:04 27-12-2023) Интересен тот факт, что Кацендорн дает положительную хвалебн... Отзыв который положительный был подделан. Обратите внимание на фотографию. Ниже есть реальный его отзыв. Автосалон специально набивает фейковые отзывы. Чтобы рейтинг был 4.9. На все отрицательные отзывы пишут в 2Гис претензии, якобы клевета, и 2Гис удаляет их. А граждане которые писали не отстаивают их ответной претензией просто напросто. Проверить легко, официальный запрос в 2Гис об отзывах на компанию которые были удалены. И вся история покажется.
14:56:52 27-12-2023
Люди какие-то наивные , следуя из статьи доплачивают и доплачивают этим шулерам, договор надо лучше читать, вот так и разводят нас
20:12:31 28-12-2023
ну кто виноват, что у некоторых тяга к халяве неистребима? в чем смысл обменивать свою машину на другую, тоже не новую? Никогда не понимал таких людей...
23:57:52 11-01-2024
Наслышана об этом автосалоне, что забирают машину на продажу, продают, владельца обманывают, что ещё не продали ( хотя уже продана), а деньги не возвращают. А в договоре подделывают подпись владельца. Вот так и разводят. У своих папаш научились видно состояние наживать нахаляву..