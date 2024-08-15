Такой день. Коронавирус у летучих мышей на Алтае и похолодание с дождями

О главных событиях Алтайского края за 15 августа

15 августа 2024, 23:59, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Движение трамваев №2, №7, №10 ограничат в связи с ремонтом переезда по улице 280-летия Барнаула. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, работы начнутся 16 августа с 22:00 и продлятся 15 дней, до 31 августа. Изменения маршрутов будут проходить в два этапа.

Похолодание с дождями придет в Алтайский край 19 августа. Уже в понедельник на большей части территории региона будут лить дожди с грозами, ветер усилится до 15-20 м/с, а температура воздуха днем понизится до +20...+25 градусов. И такая погода сохранится на Алтае до середины новой рабочей недели. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Ученые впервые обнаружили коронавирусы у летучих мышей в предгорных и горных районах Республики Алтай. Исследователи отметили, что во время размножения и зимовки разные виды летучих мышей образуют крупные скопления в укрытиях. Совместное использование укрытий способствует циркуляции и поддержанию вирусов в разных видах рукокрылых, а также облегчает смену хозяина вируса.