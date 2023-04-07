Такой день. Ледоход на Оби в Барнауле и призыв к молодёжи оставаться на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 7 апреля

07 апреля 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На реке Оби в районе Нового моста в Барнауле начался ледоход. Вечером кадры плывущих льдин зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал молодёжь оставаться жить и работать на родине. Всё, что делается сегодня в регионе, – делается для будущего поколения, подчеркнул глава региона.

Строительство многоуровневой развязки за 2,9 миллиарда рублей официально началось в Барнауле. Основные работы на участке стартуют в конце мая, когда специалисты подрядной организации ООО "Региональная строительная компания" приступят к перекладке коммуникаций. Сейчас на месте будущей развязки устанавливают новые дорожные знаки для временной схемы движения автомобилей. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника "Алтайавтодора" Евгений Строганов. Рассказываем, как будут строить дорогостоящий объект и повлияет ли это на пробки в Барнауле.