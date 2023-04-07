На Оби в районе Нового моста в Барнауле начался ледоход

Льдины запечатлели наружные камеры

07 апреля 2023, 20:32, ИА Амител

Фото: Katun24.ru

На реке Оби в районе Нового моста в Барнауле начался ледоход. Кадры плывущих льдин запечатлели камеры уличного наблюдения, трансляцию с которых ведёт "Катунь 24".

Напомним, что изначально метеорологи полагали, что Обь вскроется ближе к середине апреля. Но затем прогноз скорректировали. Сообщалось, что из-за тёплой погоды вскрытие может произойти на неделю раньше – в третьей декаде марта. Но и этого не произошло. 1 апреля эксперты отмечали, что ледоход начнётся в течение ближайшей недели, если позволит погода.

Однако уже 5 апреля в районе Нового моста начались первые подвижки льда. Фотокорреспондент amic.ru тоже побывал на месте и запечатлел этот момент.