Такой день. Ликвидация последствий урагана и рост цен на продукты в Алтайском крае
О главных событиях Алтайского края за 20 ноября
20 ноября 2023, 23:48, ИА Амител
Рост цен на продовольственные товары в Алтайском крае ускорился в октябре. По информации барнаульского отделения Центробанка, в целом инфляция в октябре выросла до 7,98%, а продуктовая увеличилась до 6,84% – с 5,36% месяцем ранее.
Спокойную и без существенных осадков погоду с утренними туманами и изморозью прогнозируют синоптики в Алтайском крае до середины рабочей недели. В период с 21 по 22 ноября ночью столбики термометров покажут -8...-13°С, местами похолодает до -15...-20°С. Днем будет от -3 до -8°С, а в предгорьях воздух прогреется до 0...+2°С. 23 ноября днем будет чуть теплее: до -4...+1, местами до +6°С. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
После ураганного ветра в Барнауле зафиксировали 309 происшествий. Из них, к примеру, 162 случая падения деревьев, 17 падений рекламных щитов, шесть повреждений фасадов зданий, 67 повреждений кровли, 33 повреждения автомобилей. 20 ноября рабочие службы продолжали усиленно ликвидировать последствия штормового ветра.
11:43:43 22-11-2023
Оставить по ели до Новогоднего праздника
11:47:43 22-11-2023
Оставить по ели до Новогоднего праздника Остальные отправить на переработку: зелень на хвойный концерт, ветки на дрова, стволы строительные продать, а деньги на строительство дорог пустить
14:31:50 22-11-2023
Очень разумное решение, использовать ели для новогодних праздников в районах города.