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Такой день. Ликвидация последствий урагана и рост цен на продукты в Алтайском крае

О главных событиях Алтайского края за 20 ноября

20 ноября 2023, 23:48, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Рост цен на продовольственные товары в Алтайском крае ускорился в октябре. По информации барнаульского отделения Центробанка, в целом инфляция в октябре выросла до 7,98%, а продуктовая увеличилась до 6,84% – с 5,36% месяцем ранее.

Спокойную и без существенных осадков погоду с утренними туманами и изморозью прогнозируют синоптики в Алтайском крае до середины рабочей недели. В период с 21 по 22 ноября ночью столбики термометров покажут -8...-13°С, местами похолодает до -15...-20°С. Днем будет от -3 до -8°С, а в предгорьях воздух прогреется до 0...+2°С. 23 ноября днем будет чуть теплее: до -4...+1, местами до +6°С. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

После ураганного ветра в Барнауле зафиксировали 309 происшествий. Из них, к примеру, 162 случая падения деревьев, 17 падений рекламных щитов, шесть повреждений фасадов зданий, 67 повреждений кровли, 33 повреждения автомобилей. 20 ноября рабочие службы продолжали усиленно ликвидировать последствия штормового ветра.

Экономика Алтайский край Происшествия Такой день

Комментарии 3

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Галина

11:43:43 22-11-2023

Оставить по ели до Новогоднего праздника

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Галина

11:47:43 22-11-2023

Оставить по ели до Новогоднего праздника Остальные отправить на переработку: зелень на хвойный концерт, ветки на дрова, стволы строительные продать, а деньги на строительство дорог пустить

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Михаил

14:31:50 22-11-2023

Очень разумное решение, использовать ели для новогодних праздников в районах города.

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