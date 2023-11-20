Такой день. Ликвидация последствий урагана и рост цен на продукты в Алтайском крае

О главных событиях Алтайского края за 20 ноября

20 ноября 2023, 23:48, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рост цен на продовольственные товары в Алтайском крае ускорился в октябре. По информации барнаульского отделения Центробанка, в целом инфляция в октябре выросла до 7,98%, а продуктовая увеличилась до 6,84% – с 5,36% месяцем ранее.

Спокойную и без существенных осадков погоду с утренними туманами и изморозью прогнозируют синоптики в Алтайском крае до середины рабочей недели. В период с 21 по 22 ноября ночью столбики термометров покажут -8...-13°С, местами похолодает до -15...-20°С. Днем будет от -3 до -8°С, а в предгорьях воздух прогреется до 0...+2°С. 23 ноября днем будет чуть теплее: до -4...+1, местами до +6°С. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

После ураганного ветра в Барнауле зафиксировали 309 происшествий. Из них, к примеру, 162 случая падения деревьев, 17 падений рекламных щитов, шесть повреждений фасадов зданий, 67 повреждений кровли, 33 повреждения автомобилей. 20 ноября рабочие службы продолжали усиленно ликвидировать последствия штормового ветра.