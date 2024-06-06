Такой день. Логистический центр в Новоалтайске и реконструкция "Спички"

О главных событиях Алтайского края за 6 июня

06 июня 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в поле / Фото: unsplash.com

В Новоалтайске создадут крупный логистический центр. Губернатор Виктор Томенко отметил, что на ПМЭФ подписал соглашение с Андреем Юрьевичем Рожко, генеральным директором новосибирской компании "НАДстрой", которая, по предварительным подсчетам, намерена вложить в проект около 4,2 миллиарда рублей.

Известный барнаульский бизнесмен Евгений Ракшин все же намерен заняться реконструкцией памятника архитектуры федерального значения в Барнауле: бывшего сереброплавильного завода и фабрики "Спичка". Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию "Алтапресс". В будущем на территории завода планируют открыть современные общественные пространства, включая рестораны и кафе. Также Евгений Ракшин намерен запустить с бывшей "Спички" на Нагорный парк фуникулер. Правда, когда это произойдет, барнаульский бизнесмен умолчал. Тем более что ранее владельцев сереброплавильного завода в Барнауле привлекли к административной ответственности за неисполнение работ по сохранению памятника архитектуры.

Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 6 июня приняли законопроект, который установит в регионе новые правила обращения с бездомными животными. В том числе возможность их усыплять. Пока документ принят в первом чтении. Его обсуждение стало, пожалуй, самым дискуссионным за последнее время. И самым богатым на инициативы о том, как же региону быть с бездомными псами. Пока одни депутаты призывали коллег к морали и требовали защитить "братьев меньших", другие предлагали ввести крайние меры: стерилизовать всех и вся без разбора. Рассказываем подробнее.