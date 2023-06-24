Такой день. Локализация лесного пожара на Алтае и экс-чиновник — серийный убийца

О главных событиях Алтайского края за 23 июня

24 июня 2023, 00:02, ИА Амител

Бывший чиновник из Калманского района Виталий Манишин признался в убийстве пяти абитуриенток в АлтГТУ в 2000 году. Тогда также были обнаружены тела нескольких женщин, которые могли быть убиты жестоким маньяком. Как пишут СМИ, Манишин уже во всем признался. Мы решили собрать всю информацию о мужчине, который скрывался от правосудия больше 20 лет.

Лесной пожар в Егорьевском районе спустя пять дней тяжёлой и интенсивной работы удалось локализовать. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, его площадь достигла почти 10 тысяч гектаров.

Четыре человека пострадали в результате жесткой аварии на Павловском тракте.

Установлено, что столкнулись автомобили Toyota Corona Premio (водитель 1997 года рождения), Nissan Qashqai (водитель 1990 года рождения), и Kia Rio (водитель 1988 года рождения).

В результате происшествия пострадали все водители, а также пассажир "Тойоты". Им оказали помощь на месте.