Такой день. Ложные минирования и пожар в бийской больнице

О главных событиях Алтайского края за 10 мая

11 мая 2024, 00:01, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края прокомментировали информацию о минировании барнаульского автовокзала. Посетителей эвакуировали, а само здание обследовали специалисты и кинологи. Отмечается, что подобная информация уже распространялась об учебных заведениях Барнаула, Рубцовска, Каменского, Ребрихинского районов.

В Бийске произошел пожар в Центральной городской больнице на улице Садовой. На момент прибытия огнеборцев шел дым из окна шестого этажа. Возгорание оперативно потушили, его площадь составила около 10 "квадратов".

Позднее часть пациентов вернули в здание. Больных пострадавшего отделения разместили в свободных палатах других профилей, а вновь поступающих пациентов направят в городскую больницу № 2.