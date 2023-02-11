Такой день. Массовое ДТП с фурами и падение популярности ипотеки на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 11 февраля

11 февраля 2023, 23:59, ИА Амител

Водитель 1995 года рождения за рулём Ford Transit насмерть сбил пешехода, 63-летнюю женщину. Авария произошла вечером в Барнауле неподалёку от ТЦ "АрсиДом".

В Бийске продавец магазина перечислила выручку телефонным мошенникам. Накануне вечером женщине на рабочий телефон позвонил неизвестный, который представился руководителем организации и попросил забрать всю сумму из кассы и оплатить ею рекламные услуги.

Муниципальное предприятие "Барнаулгорсвет" закупит 10 транспортных светофоров с комплексом крепления и установит их на дорогах города. На новую технику МУП потратит 140 тысяч рублей. Поставить электронные регулировщики подрядчик должен будет в течение 20 дней с даты заключения контракта. Все 10 светофоров сразу придут в Барнаул.

10 февраля на трассе Барнаул – Новосибирск произошло массовое ДТП, в котором пострадали двое взрослых и один ребёнок. Водитель на автомобиле DAF c полуприцепом-контейнеровозом ехал со стороны Барнаула в Новосибирск. Не выдержал дистанцию и столкнулся с микроавтобусом "Газель", в салоне которого находились восемь человек. После этого "Газель" столкнулась с большегрузом MAN, а у DAF опрокинулся прицеп и контейнер задел встречный грузовик MAN.