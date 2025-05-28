Такой день. Майский снег на Алтае и дефицит медиков

О главных событиях Алтайского края за 27 мая

28 мая 2025, 00:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

27 мая в Алтайском крае, Республике Алтай и Новосибирской области выпал снег. Автомобилисты сообщают о плохой видимости на некоторых трассах. Кадрами погодной аномалии очевидцы поделились в социальных сетях.

Рабочий персонал – самый востребованный в Алтайском крае, а врачи входят в список дефицитных профессий. Аналитики hh.ru выяснили, на каких специалистов растет спрос этой весной в регионе и как меняется ситуация с кадровым голодом.

В Барнауле на центральной аллее Нагорного парка во вторник, 27 мая, открыли памятный знак на могиле Густава Менье – первого профессионального археолога на Алтае. Этот памятник считается объектом культурного наследия, но был разрушен почти век назад.