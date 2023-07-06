Такой день. Мэры во главе рейтинга и сотрудничество завода из Петербурга с Алтаем
О главных события Алтайского края за 6 июля
06 июля 2023, 23:55, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о подписании соглашения о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом. Он увеличил объемы закупок комплектующих у алтайских производителей на сумму в миллиард рублей. "Нортек" поставил петербургскому заводу 13,5 тысяч шин, а Барнаульский завод прессового оборудования - 8,1 тысячи колесных дисков.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил медиарейтинг глав муниципальных образований Алтайского края. За прошлый месяц Франка упомнили в СМИ 52 раза. Мэры Бийска и Рубцовска заняли последующие места.
25 лет исполнилось в 2023 году рыбоперерабатывающему предприятию Алтайского края "Диаф". Руководитель предприятия Светлана Шустова рассказала, почему четверть века назад столицу Алтайского края считали городом селедки, какого копчения предпочитают рыбу барнаульцы и в какие страны сейчас экспортирует продукцию алтайский завод после закрытия европейских границ.
Комментарии 0