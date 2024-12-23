Такой день. Миллиард рублей Алтайскому краю и уборка снега в новогодние праздники
О главных событиях региона за 23 декабря
23 декабря 2024, 23:40, ИА Амител
Минэкономики РФ будет предоставлять единую субсидию на ИПР (индивидуальные программы развития) для десяти наиболее экономически депрессивных регионов. В их числе находится и Алтайский край. Регион получит 1 млрд рублей в год на реализацию индивидуальной программы развития.
В администрации Барнаула обсудили готовность городских служб к работе в период новогодних и рождественских праздников. Как подчеркнул замглавы Барнаула по защите населения и информации Игорь Лисин, уже сформированы графики дежурств администрации города и районов.
Алтайский край находится на 61-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в итоговом рейтинге регионов за 2024 год. Республика Алтай находится в рейтинге значительно ниже – на 82-м месте.
10:17:40 24-12-2024
Аж миллиард?Вот это отвалили от щедрот наших кормчих.Сюда ,разве один миллиард нужен?Всё кругом в развале-как город так и село.Тут возьми хотя бы одну проблему с водоснабжением и то требуется не один миллиард в масштабах края.А медицина?А школы?А транспорт?А жильё?Вопросов несть числа и такая ничтожная сумма.Далеко ,видно, мы уедим с таким финансированием.