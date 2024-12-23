"Песнь льда и снега". Какая погода будет в Барнауле до Нового года и 1 января?
К работе в период новогодних праздников готовы власти, службы и ресурсовики
23 декабря 2024, 14:25, ИА Амител
В администрации Барнаула обсудили готовность городских служб к работе в период новогодних и рождественских праздников, сообщает мэрия.
"С 23 по 27 декабря в Барнауле ожидается спокойная, преимущественно без осадков погода. Ночью температура воздуха опустится до -20...-25 градусов. С 28 по 31 декабря ожидается снег и метели, а с 31 декабря на 1 января возможен умеренный снег. На дорогах возможна сильная гололедица", – отметили в мэрии.
Как подчеркнул замглавы Барнаула по защите населения и информации Игорь Лисин, уже сформированы графики дежурств администрации города и районов.
К работе в период новогодних праздников готовы МБУ "Автодорстрой" и МБУ "Благоустройство и озеленение". Подготовлено свыше 270 единиц снегоуборочной техники и более 200 рабочих.
В ресурсоснабжающих организациях сформирован запас материальных средств для оперативного устранения аварийных ситуаций, а также организовано дежурство аварийных бригад. В случае необходимости к работе в праздничные дни будут привлечены дополнительные аварийные бригады.
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Все готовы, как всегда.
Значит будет, как всегда.
Дороги - не чищены
Тротуары-завалены
Что случись-не дозовёшься никого.