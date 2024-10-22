Такой день. Миллионы для учителей на Алтае и тяжелый люкс экс-главы "Жилфонда"

О главных событиях Алтайского края за 22 октября

22 октября 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае впервые получили по 1 млн рублей молодые сельские учителя. В течение лета заявки принимали от педагогов, трудоустроенных в образовательные учреждения, в которых численность обучающихся не превышает 500 человек. Участвовали в конкурсе специалисты до 35 лет.

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов встретился с руководством футбольного клуба "Динамо-Барнаул" и обсудил неудовлетворительные результаты команды. По итогам первой части сезона низшего дивизиона Второй лиги наши спортсмены занимают всего лишь 10-е место.

Чтобы вернуть болельщиков на стадион, руководство ФК предложило Минспорту увеличить бюджет клуба практически в два раза – до 122 миллионов рублей, а также постелить на стадионе "Динамо" новый искусственный газон. Взамен Иван Нифонтов требует от команды занять по итогам уже этого сезона третье место.

Людмила Авдюхина, которая похитила 121 млн рублей клиентов барнаульского "Жилфонда", до отъезда в Аргентину жила на широкую ногу вместе со своим мужем Егором Авдюхиным. Еще до обвинения в краже денег супруги много путешествовали, летали только бизнес-классом, останавливались исключительно в VIP-отелях и покупали в основном брендовые вещи. При этом квартиры и автомобиля у них не было, сообщил amic.ru источник, знакомый с материалами дела. Где жили и что ели Авдюхины – в нашем материале.