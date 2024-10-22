Сейчас Авдюхину судят по статье об особо крупном мошенничестве

22 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Людмила Авдюхина в суде / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Людмила Авдюхина, которая похитила 121 млн рублей клиентов барнаульского "Жилфонда", до отъезда в Аргентину жила на широкую ногу вместе со своим мужем Егором Авдюхиным. Еще до обвинения в краже денег супруги много путешествовали, летали только бизнес-классом, останавливались исключительно в VIP-отелях и покупали в основном брендовые вещи. При этом квартиры и автомобиля у них не было, сообщил amic.ru источник, знакомый с материалами дела. Где жили и что ели Авдюхины – в нашем материале.

Дорого-богато

У Людмилы и Егора Авдюхиных роман завязался в 2016-м. Уже в следующем году они зарегистрировали брак.

Егор Авдюхин работал в ООО "Жилфонд Барнаул", был руководителем отдела продаж. Людмила трудилась директором барнаульского "Жилфонда", так что на работе Егор был в подчинении жены (однако, по некоторым сведениям, к деятельности своего отдела Авдюхин жену не допускал).

А вот в семье уже сам Егор распоряжался деньгами, оплачивал счета и давал деньги Людмиле. В личных отношениях между супругами именно мужчина был лидером, отметил источник.

Знакомые с делом рассказывали следствию, что Авдюхины демонстрировали окружающим богатую и успешную жизнь. Егор "имел склонность к брендовым имиджевым вещам". А именно – покупал одежду и обувь в московском ЦУМе, в новосибирском магазине Lukse или в бутиках Санкт-Петербурга.

Пользовались Авдюхины последними моделями "айфонов", а летали в основном бизнес-классом. Если таких условий не было на рейсах из Барнаула, Егор Авдюхин якобы вылетал из Новосибирска, сказано в материалах дела. Он считал, что в жизни нужно не экономить, а зарабатывать, отметил источник.

По информации собеседника amic.ru, Людмила Авдюхина также одевалась в дорогих магазинах и пользовалась услугами стилиста.

Людмила и Егор Авдюхины/ Фото: со страницы Людмилы Авдюхиной в заблокированном и запрещённом в РФ Facebook

"Инвестиции" в Hilton

Вообще в поездках Авдюхины, как правило, жили в люксовых и полулюксовых номерах пятизвездочных гостиниц, отметил собеседник amic.ru. По его словам, периодически они выезжали на отдых в дорогие отели Республики Алтай – "Алтай Вилладж", "Алтай Резорт", "Клевер", парк-отель "Ая" и так далее. Судя по материалам дела, Авдюхины как-то сняли дом, который стоил около 170 тысяч рублей в сутки.

По информации источников, однажды Авдюхины поделились со знакомыми, что могли потратить в Республике Алтай за выходные около 500 тысяч рублей.

В Новосибирске же предпочитали Hilton – и тоже номер "люкс". В Санкт-Петербурге – гранд-отель "Европа" (один из самых дорогих в Северной столице) или же гостиницу "Эрмитаж", где стоимость номера за сутки доходила до 60 тысяч рублей.

Обедала чета Авдюхиных тоже нескромно – только в роскошных ресторанах. В материалах дела есть информация о дорогостоящем банкете в честь дня рождения Авдюхина, который он провел в 2022 году в дорогом отеле. На торжество якобы было потрачено более миллиона рублей.

Егор и Людмила Авдюхины/ Фото: со страницы Людмилы Авдюхиной в заблокированном и запрещённом в РФ Facebook

"Не привязывай себя ни к чему"

При этом передвигалось семейство исключительно на такси, автомобиля у них не было. Чаще всего они заказывали такси "Город", где у них были постоянные водители, которые, например, отвозили ребенка в школу. Прав на вождение у Егора Авдюхина также не было. Покупать автомобиль они не хотели не только потому, что у Егора не было прав, – во время поездки в такси семья легко решала вопросы с помощью телефона. Кроме того, это якобы объяснялось европейским стремлением "не привязывать себя к чему-либо", пояснил собеседник amic.ru.

По той же причине не приобретали Авдюхины и недвижимость, а жили в съемной квартире. По словам источника, Авдюхина якобы говорила коллегам и знакомым, что инвестирует и умножает свой доход вместо покупки недвижимости.

В чем обвиняют Авдюхину?

Людмилу Авдюхину обвиняют в "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что с 15 марта по 15 декабря 2022 года она украла более 121 млн рублей у 31 клиента барнаульского "Жилфонда", чем причинила ущерб еще и репутации "Жилфонда".

Клиенты давали Авдюхиной деньги на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Однако она не стала выполнять эти обязательства и забрала все средства. До сих пор украденные 121 млн рублей не нашли. Подробно о схеме Авдюхиной можно прочитать здесь.

Забрав деньги, Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью поехала сначала в Сочи, а потом – в Москву, Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ). В конце концов семья прибыла в аргентинский Буэнос-Айрес. Экс-главу "Жилфонда" объявили в международный розыск.

2 января 2024 года Авдюхину сначала задержали в Аргентине, а потом экстрадировали в Россию. 29 февраля привезли в Москву, а в апреле 2024 года доставили в Барнаул. В Центральном районном суде Авдюхиной неоднократно продлевали меру пресечения. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru

Как идет суд?

8 октября 2024 года Индустриальный районный суд продлил меру пресечения Людмиле Авдюхиной, оставив ее в СИЗО до 22 марта 2025 года. Защита решила эту меру пресечения не оспаривать. На заседании 16 октября зачитали обвинительное заключение, а также определили порядок исследования доказательств по делу. На заседании 23 октября будут опрашивать потерпевших, затем – свидетелей.

А что с мужем Авдюхиной?

Егор Авдюхин вместе с дочерью Людмилы вернулся в Россию и сейчас живет в Москве. По делу он проходит в качестве свидетеля, в статусе обвиняемого не находится. Правоохранители не видят в его действиях состава преступления. При этом в "Жилфонде" считают, что Егор Авдюхин может быть причастен к делу, ведь он имел опыт закупки валюты и торговли на бирже, а также улетел в Аргентину с женой (сначала вместе с дочерью Авдюхиной и своей матерью он направился в Сочи и купил билет туда же супруге, которая вылетела днем позже).

Также известно, что Егор Авдюхин запустил процедуру банкротства, подав заявление еще 22 марта 2024 года. Это было мотивировано долгами на 14,8 млн рублей. В документах о признании Авдюхина банкротом сказано, что он сейчас официально нигде не работает, в собственности у него есть квартира площадью 43,1 кв.м в Барнауле. А вот другого имущества у него не оказалось.