Такой день. Морозы больше 40 градусов на Алтае и прения по делу об убийстве жены

О главных событиях Алтайского края за 19 февраля

19 февраля 2024, 23:47, ИА Амител

Северное сияние / Фото: unsplash.com

После оттепели в Алтайском крае установились крепкие сибирские морозы, которые сохранятся в регионе до конца рабочей недели. В ближайшие две ночи, 20 и 21 февраля, столбики термометров покажут от -30 до -35°С, а местами они опустятся до -41°С. Днем ожидается от -21 до -26°С. Об этом amic.ru рассказал дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.

Сторона обвинения запросила для Константина Падуна, который обвиняется в убийстве своей жены (ст. 105 ч. 1 УК РФ), девять лет и десять месяцев исправительной колонии строгого режима. Об этом прокурор заявил на заседании в Ленинском районном суде Барнаула 19 февраля 2024 года, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Закон, регулирующий работу псевдобаров (или "наливаек"), практически не повлияет на рынок разливного пива. В этом уверены представители "пенного" бизнеса, опрошенные amic.ru. Они считают, что вводимые ограничения распространяются лишь на небольшую долю заведений, ведь за последние годы количество полулегальных псевдобаров и так существенно сократилось. Остальные игроки рынка либо продолжат работать на прежних условиях, либо на более выгодных. Кого коснутся предлагаемые изменения и почему закон радикально не решает проблему "наливаек" – в материале amic.ru.

Уроженец Алтайского края, мастер спорта СССР по легкой атлетике Владимир Панкратов погиб в зоне проведения спецоперации. Панкратов – чемпион мира, Европы, Всемирных игр ветеранов спорта.