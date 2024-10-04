Такой день. Мурашко в Барнауле и будущее скоростного электропоезда до Новосибирска

О главных событиях Алтайского края за 4 октября

04 октября 2024, 23:58, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Михаил Мурашко 4 октября приехал с рабочим визитом в Барнаул. В стенах Алтайского медуниверситета министр здравоохранения страны принял участие в собрании ассоциации Совета ректоров медицинских вузов России. Там подвели итоги приемной кампании в масштабах всей страны, а также обсудили, как нужно развивать систему образования врачей.

Идея по запуску скоростного электропоезда между Новосибирском и Барнаулом может остаться только в мыслях, во всяком случае представители РЖД и Алтайского края не ведут переговоры с властями Новосибирской области по этому поводу.

В Индустриальный районный суд Барнаула поступил иск прокурора района о возложении на комитет по дорожному хозяйству и транспорту города обязанности по обустройству тротуара и освещения по дороге в спортивный клуб "Темп".