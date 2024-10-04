В Барнауле суд решит, надо ли освещать опасную для детей дорогу до спортклуба "Темп"

Речь идет о 2-м Балтийском проезде, по которому несовершеннолетние идут в свои спортивные секции

04 октября 2024, 11:20, ИА Амител

В Индустриальный районный суд Барнаула поступил иск прокурора района о возложении на комитет по дорожному хозяйству и транспорту города обязанности по обустройству тротуара и освещения по дороге в спортивный клуб "Темп". Об этом сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Речь идет о дороге по 2-му Балтийскому проезду, на котором расположен спортивный клуб "Темп", где организованы спортивные секции для несовершеннолетних.