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В Барнауле суд решит, надо ли освещать опасную для детей дорогу до спортклуба "Темп"

Речь идет о 2-м Балтийском проезде, по которому несовершеннолетние идут в свои спортивные секции

04 октября 2024, 11:20, ИА Амител

В Индустриальный районный суд Барнаула поступил иск прокурора района о возложении на комитет по дорожному хозяйству и транспорту города обязанности по обустройству тротуара и освещения по дороге в спортивный клуб "Темп". Об этом сообщает в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Речь идет о дороге по 2-му Балтийскому проезду, на котором расположен спортивный клуб "Темп", где организованы спортивные секции для несовершеннолетних.

"В ближайшие дни судом будет разрешен вопрос о принятии иска к производству", – отметили в объединенной пресс-службе.

Барнаул суд дети Благоустройство

Комментарии 6

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Мусик

11:29:25 04-10-2024

и проектировщикам да, хвоста накрутить за отсутствие тротуара

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В

11:50:51 04-10-2024

там тротуара нет вообще-то. может с него начать???

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Гость

12:08:23 04-10-2024

А до реабилитационного центра Журавлики, они не хотят осветить дорогу? ул. Тихонова по которой дети и дети-инвалиды ходят и в школу, и в реабилитационный центр. Оськина с Томенко проедут на персональных автомобилях - из окна , которого всё хорошо! А как дети и родители туда добираются - всем плевать. А еще ветеранов туда мечтают на реабилитацию.....

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Гость

12:38:48 04-10-2024

Всё для детей. Только для чьих?

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Гость

14:37:08 04-10-2024

Они же спортсмены - должны применять свои спортивные навыки в преодолении любых трудностей! А если серьезно - разве вопрос освещения дороги может вызывать какие-либо сомнения у нормального человека?

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Гость

20:30:43 04-10-2024

сразу хочется пойти и повысить рождаемость. Новость прям в копилку "за повышение"

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