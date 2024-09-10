Такой день. Награждение алтайского министра Путиным и срок подачи тепла в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 10 сентября

10 сентября 2024, 23:55, ИА Амител

Закат в лесу / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Алтайского края Елену Безрукову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В Барнауле завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 20 участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении денег при купле и продаже автомобилей в автосалонах города. С января 2021 года по июнь 2022-го от их действий пострадал 121 человек, а ущерб составил около 50 млн рублей.

В Барнауле начать подачу тепла в жилые дома планируется 16 сентября, власти готовят соответствующее постановление. На сегодняшний день уже поступило несколько заявок от детских садов на включение отопления.