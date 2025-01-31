Такой день. Нападение подростка с ножом на женщину и создание нового регоператора ТКО

О главных событиях Алтайского края за 31 января

31 января 2025, 23:50, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

В Барнауле 15-летний подросток напал с ножом на женщину, выходившую из магазина. Он хотел украсть у нее наличные. Школьника задержали, а женщине провели срочную операцию.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил на заседании правительства задачу создать организацию с краевым участием, которая сможет работать как региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Две женщины пострадали при столкновении автобусов в центре Барнаула. ДТП случилось на улице Привокзальной, возле здания № 35а. Столкнулись пустой автобус № 108 и рейсовый автобус Барнаул – Артыбаш, в котором находились десять пассажиров и водитель.