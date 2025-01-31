Томенко поручил создать регионального оператора по работе с ТКО
Глава региона заявил, что поводом стало подробное изучение ситуации в Рубцовской и Каменской зонах, где зимой не состоялись конкурсы по выбору организации
31 января 2025, 19:37, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил на заседании правительства задачу создать организацию с краевым участием, которая сможет работать как региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
Томенко заявил, что вывоз мусора в муниципалитетах – волнующий многих жителей края вопрос, по которому в правительство края и главам муниципалитетов регулярно приходят обращения. Поводом для решения стало подробное изучение ситуации в Рубцовской и Каменской зонах, где зимой не состоялись конкурсы по выбору регоператора из-за отсутствия заявок.
"Новая организация, согласно заключениям специалистов, должна сделать работу с ТКО более надежной и предсказуемой. Этим механизмом успешно пользуются в некоторых регионах нашей страны. Важно, чтобы были детально проработаны все нюансы – этим займется Министерство строительства и ЖКХ края. Речь идет и об организационных вопросах, и о четком определении потребностей такой организации, например, в технике, в том числе в машинах для вывоза мусора", – написал Томенко.
Всего в Рубцовскую и в Каменскую зоны входят 19 муниципальных образований, в которых находятся больше 350 тысяч человек. Томенко подчеркнул, что одна из приоритетных задач и для краевого Минстроя, и для руководства муниципалитетов на ближайшее время – сохранить спокойную обстановку по работе с ТКО во всех населенных пунктах.
Томенко добавил, что во время заседания правительства чиновники подробно обсудили работу с ТКО. Сама система, по которой край разделен на семь зон (в каждой из них должен быть определен регоператор), работает шестой год.
"Качество услуг в крае значительно улучшилось. Больше 280 миллионов рублей из краевого бюджета было вложено в приобретение контейнеров и в организацию контейнерных площадок. Однако этого недостаточно – требуется планомерно продолжать работу и по улучшению инфраструктуры, и по контролю за тем, как операторы выполняют свои задачи по работе с мусором. Это касается территории всего края, вопрос на постоянном контроле", – подчеркнул глава региона.
20:11:34 31-01-2025
Гилев все завалит
23:00:34 31-01-2025
И снова Рубцовск.
Совпадение? Не думаю.
08:53:46 01-02-2025
Мусорная реформа провалилась? - какая досада.
Ожидаемо. Плату подняли, федеральные средства получены - где деньги?
Больше не дам.
09:05:42 01-02-2025
Я тучи разведу руками ....
19:07:31 02-02-2025
Это реально, если создать АНО в форме ГЧП, с привлечением действующих операторов, собираторов и утилизаторов