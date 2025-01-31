Томенко поручил создать регионального оператора по работе с ТКО

Глава региона заявил, что поводом стало подробное изучение ситуации в Рубцовской и Каменской зонах, где зимой не состоялись конкурсы по выбору организации

31 января 2025, 19:37, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: управление по печати Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил на заседании правительства задачу создать организацию с краевым участием, которая сможет работать как региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Томенко заявил, что вывоз мусора в муниципалитетах – волнующий многих жителей края вопрос, по которому в правительство края и главам муниципалитетов регулярно приходят обращения. Поводом для решения стало подробное изучение ситуации в Рубцовской и Каменской зонах, где зимой не состоялись конкурсы по выбору регоператора из-за отсутствия заявок.

"Новая организация, согласно заключениям специалистов, должна сделать работу с ТКО более надежной и предсказуемой. Этим механизмом успешно пользуются в некоторых регионах нашей страны. Важно, чтобы были детально проработаны все нюансы – этим займется Министерство строительства и ЖКХ края. Речь идет и об организационных вопросах, и о четком определении потребностей такой организации, например, в технике, в том числе в машинах для вывоза мусора", – написал Томенко.

Всего в Рубцовскую и в Каменскую зоны входят 19 муниципальных образований, в которых находятся больше 350 тысяч человек. Томенко подчеркнул, что одна из приоритетных задач и для краевого Минстроя, и для руководства муниципалитетов на ближайшее время – сохранить спокойную обстановку по работе с ТКО во всех населенных пунктах.

Томенко добавил, что во время заседания правительства чиновники подробно обсудили работу с ТКО. Сама система, по которой край разделен на семь зон (в каждой из них должен быть определен регоператор), работает шестой год.