Такой день. Нарушения в автобусах и 70 фильмов для Шукшинского кинофестиваля

О главных событиях Алтайского края за 26 июня

26 июня 2025, 23:35, ИА Амител

Лето / Фото: Константин Причиненко / Amic.ru

В Барнауле состоялся рейд по проверке общественного транспорта. В некоторых автобусах нашли ряд нарушений — материалы передадут перевозчикам с требованием устранить недостатки.

С 22:00 30 июня в Барнауле начнут ремонтировать трамвайные пути на пересечении улиц Балтийской и Попова. В связи с этим проезд на перекрестке временно закроют для личного и общественного транспорта.

Эксперты отобрали 70 фильмов в четыре конкурсные программы XXVII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, который пройдет в Алтайском крае с 22 по 26 июля. В 2025 году зрителям представят полнометражное и короткометражное игровое кино, а также документальные фильмы и анимационное кино.