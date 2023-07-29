Такой день. Несусветная жара на Алтае и сбитый мальчик в Барнауле
Главное за 29 июля
29 июля 2023, 23:05, ИА Амител
Аномальная жара ожидается местами в западных и южных районах Алтайского края с максимальными температурами воздуха +30°С и выше. Людям рекомендовали не находиться долго на солнце и быть осторожными при отдыхе у воды, уделяя особое внимание безопасности детей.
В Барнауле на улице Солонешенской водитель "Волги" сбил 10-летнего велосипедиста. Пострадавшего мальчика госпитализировали.
При этом 58-летний шофер легковушки, как оказалось, даже не имеет водительских прав.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 июля поучаствовал в закрытии художественной выставки "Сибирь – XIII".
Мероприятие проходило в барнаульской "Титов-Арене" три с половиной недели. За это время выставку посетили почти 40 тысяч человек, отметил глава региона.
В Барнауле на Булыгинском кладбище неизвестные спиливают оградки у могил. По словам очевидца, заборчики крадут в том числе у покойных ветеранов.
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