Такой день. Несусветная жара на Алтае и сбитый мальчик в Барнауле

Главное за 29 июля

29 июля 2023, 23:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аномальная жара ожидается местами в западных и южных районах Алтайского края с максимальными температурами воздуха +30°С и выше. Людям рекомендовали не находиться долго на солнце и быть осторожными при отдыхе у воды, уделяя особое внимание безопасности детей.

В Барнауле на улице Солонешенской водитель "Волги" сбил 10-летнего велосипедиста. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

При этом 58-летний шофер легковушки, как оказалось, даже не имеет водительских прав.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 июля поучаствовал в закрытии художественной выставки "Сибирь – XIII".

Мероприятие проходило в барнаульской "Титов-Арене" три с половиной недели. За это время выставку посетили почти 40 тысяч человек, отметил глава региона.

В Барнауле на Булыгинском кладбище неизвестные спиливают оградки у могил. По словам очевидца, заборчики крадут в том числе у покойных ветеранов.