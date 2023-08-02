Такой день. Новая электричка в Алтайском крае и повреждение газопровода в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 1 августа

02 августа 2023, 00:13, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Новоалтайске посетил ведомственный детский сад РЖД, предприятие по вторичной переработке резины и осмотрел новый электропоезд. Накануне Дня железнодорожника он подчеркнул важную роль отрасли в развитии экономики края.

Томенко также осмотрел новый электропоезд, который с 1 августа будет ходить в Новосибирскую область. Он напомнил, что в прошлом году в эту сферу вложили более 2 млрд рублей.

Cегодня в Ленинском районе краевой столицы произошло повреждение газопровода. Водитель автокрана протаранил трубу газораспределительной сети на проспекте Космонавтов. Движение временно перекрыли, однако к ночи снова возобновили.

Газовые службы приступают к устранению повреждения. Сроки окончания работ не указаны.

Алтайский край поднялся на несколько строчек в рейтинге регионов по доступности бензина для жителей. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, – 766 литров.