Такой день. Новая фабрика в Барнауле за 5 млрд рублей и арест экс-главы района

О главных событиях Алтайского края за 27 февраля

27 февраля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае бывшую главу администрации Волчихинского района Елену Артюшкину заключили под стражу по делу о растрате. По данным следователей, с 2017 по 2021 год, пользуясь своим служебным положениям, она организовала издание ряда распоряжений, которые содержат недостоверные сведения о законности начисления ей премий. На основании этих распоряжений глава муниципального образования незаконно получила более 1,3 млн рублей, чем причинила ущерб районному бюджету в особо крупном размере.

Алтайский край занял 38-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по уровню безработицы по итогам четвёртого квартала 2022 года. В целом по стране показатель составил 3,7%, тогда как в нашем регионе – 3,4%.

В Барнауле до конца 2023 года планируют открыть новую отделочную фабрику Барнаульского меланжевого комбината (БМК). Сейчас рядом с фабрикой строятся химический склад, энергоблок с газовой котельной и очистные сооружения. Стоимость проекта составит порядка 5 млрд рублей.