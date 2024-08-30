Такой день. Новая льгота для многодетных детей и проблемы с урожаем на Алтае
О главных событиях Алтайского края за 29 августа
30 августа 2024, 00:00, ИА Амител
В Алтайском крае ввели новую льготу для многодетных семей – бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Не платить за билет можно будет только во время учебного года. Такую меру приняли на сессии АКЗС в четверг, 29 августа. А еще депутаты сделали бесплатным посещение музеев, парков и выставок.
В список охотничьих ресурсов в Алтайском крае включили еще одну птицу – большого баклана. Такое решение приняли депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 29 августа. Поводом для расширения списка стали обращения охотников из-за прожорливости птицы и ее вредного помета. Впрочем, не все депутаты посчитали правильным отстреливать птицу – совсем неполитический вопрос стал предметом политической самопрезентации (обязательно дочитайте до конца наш материал).
Богатый и качественный урожай пшеницы, который прогнозируют алтайским полям, совсем не радует крестьян. Почему так происходит, в "Переговорке" на amic.ru рассказала руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Сатурн" из Троицкого района Марина Беломытцева. Поговорили и о том, какие культуры дают аграриям на самом деле хороший доход, за счет которого можно развивать свое дело. Затронули тему импортозамещения, в частности то, почему крестьяне предпочитают закупать импортные семена, а с российскими пока "экспериментируют". Марина Беломытцева поделилась лайфхаком, который помогает ее хозяйству существенно экономить на закупке дизтоплива и запчастей для техники.
00:50:32 31-08-2024
По первой новости. Новое - это хорошо забытое старое. 30 лет назад мои дети КРУГЛОГОДИЧНО, а не только в течение учебного года, ездили по бесплатному проездному. И парк с музеем можно было один раз в месяц посетить, покататься на каруселях. В летнее время семья перестаёт быть многодетной? Или дети начинают работать? Или ударит по бюджету?