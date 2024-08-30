Такой день. Новая льгота для многодетных детей и проблемы с урожаем на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 29 августа

30 августа 2024, 00:00, ИА Амител

Летний закат в море / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ввели новую льготу для многодетных семей – бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Не платить за билет можно будет только во время учебного года. Такую меру приняли на сессии АКЗС в четверг, 29 августа. А еще депутаты сделали бесплатным посещение музеев, парков и выставок.

В список охотничьих ресурсов в Алтайском крае включили еще одну птицу – большого баклана. Такое решение приняли депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 29 августа. Поводом для расширения списка стали обращения охотников из-за прожорливости птицы и ее вредного помета. Впрочем, не все депутаты посчитали правильным отстреливать птицу – совсем неполитический вопрос стал предметом политической самопрезентации (обязательно дочитайте до конца наш материал).

Богатый и качественный урожай пшеницы, который прогнозируют алтайским полям, совсем не радует крестьян. Почему так происходит, в "Переговорке" на amic.ru рассказала руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Сатурн" из Троицкого района Марина Беломытцева. Поговорили и о том, какие культуры дают аграриям на самом деле хороший доход, за счет которого можно развивать свое дело. Затронули тему импортозамещения, в частности то, почему крестьяне предпочитают закупать импортные семена, а с российскими пока "экспериментируют". Марина Беломытцева поделилась лайфхаком, который помогает ее хозяйству существенно экономить на закупке дизтоплива и запчастей для техники.