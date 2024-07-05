Такой день. Новое дело против экс-замглавы Барнаула и отмена противопожарного режима

О главных событиях Алтайского края за 5 июля

05 июля 2024, 23:58, ИА Амител

Красный закат / Фото: unsplash.com

4 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об отмене особого противопожарного режима, который был введен с 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Индустриальный районный суд 5 июля в очередной раз продлил срок заключения под стражей бывшему заместителю главы Барнаула Антону Шеломенцеву. Он останется в СИЗО до 9 августа 2024 года. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

Третье уголовное дело возбудили против бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева. Ему вменяют легализацию (отмывание) полученных преступным путем денег в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Это следует из релиза, опубликованного в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Алтайского края.