Бывшему замглавы Барнаула снова продлили срок заключения под стражей

Очередное заседание по продлению меры пресечения Шеломенцеву состоялось 5 июля

05 июля 2024, 14:05, ИА Амител

Антон Шеломенцев на суде 5 июля / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Индустриальный районный суд 5 июля в очередной раз продлил срок заключения под стражей бывшему заместителю главы Барнаула Антону Шеломенцеву. Он останется в СИЗО до 9 августа 2024 года. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

В ходе судебного заседания прокурор заявил, что Шеломенцев может надавить на свидетелей, а по делу еще не выполнен весь объем следственных и процессуальных действий.

По словам следователя, отмывание денег связано с первым эпизодом, с перевозчиком Олегом Бесчастным, а второй – с ремонтом путепровода: Шеломенцев взял взятку 250 тысяч рублей у директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Именно его фирма занималась проектированием реконструкции путепровода на Новом рынке.

В итоге следователь запросил продление меры пресечения до 9 августа, то есть на один месяц. По его словам, продление срока нужно для ознакомления с материалами дела и составления обвинительного заключения. Также он сказал, что по всем трем статьям экс-чиновник проходит в качестве обвиняемого. Это получение взятки в особо крупном размере, получение взятки в крупном размере и отмывание денег в крупном размере.

Шеломенцев, в свою очередь, попросил отпустить его под домашний арест. Защита также настаивала на домашнем аресте по месту регистрации, поскольку обвиняемый не может оказать давление на следствие, так как прошло много времени и те социальные связи в мэрии, которые у экс-чиновника оставались, уже утеряны.

Суд в итоге не удовлетворил эту просьбу и оставил экс-чиновника под стражей.

В прошлый раз Шеломенцеву продлевали срок заключения под стражей 6 июня 2024 года. Защита также пыталась убедить судью перевести подозреваемого на домашний арест или под подписку о невыезде.

Шеломенцева задержали 11 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Затем к этому обвинению добавились п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), а также ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денег в крупном размере").

По версии следствия, чиновник, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту, через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, получил в 2020 году взятку на общую сумму 2 млн рублей от бизнесмена Олега Бесчастного, который занимается пассажирскими перевозками. За деньги Шеломенцев обещал оказывать предпринимателю покровительство и помочь ему беспрепятственно возить пассажиров, даже когда нужных автобусов у него не было.

Под стражу экс-чиновника поместили 12 января. В январе 2024 года он ушел в отставку. А в апреле 2024-го новым заместителем мэра Барнаула по дорожному хозяйству стал глава администрации Железнодорожного района Андрей Курышин.

Напомним, что скоро перед судом предстанет и перевозчик Олег Бесчастный по обвинению в даче взятки Шеломенцеву. По уголовному делу уже арестовали его имущество на сумму более 52 млн рублей, включая три легковых авто и 16 автобусов. Когда состоится первое заседание, пока неизвестно.