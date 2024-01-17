Такой день. Новые факты по делу барнаульского маньяка и ситуация с "треснувшим" домом

О главных событиях Алтайского края за 16 января

17 января 2024, 00:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заседание по делу Константина Падуна, которого обвиняют в удушении бывшей жены Елены Падун и сокрытии ее тела на крыше дома, пройдет в закрытом режиме. Причиной стали двое несовершеннолетних, которые фигурируют в деле.

Неизвестная женщина еще в 2000 году позвонила по телефону доверия в милицию и сообщила, что за убийствами абитуриенток в Барнауле стоит житель Калманского района Виталий Манишин. Об этом в большом фильме-расследовании рассказали журналисты издания Baza.

После серии громких исчезновений девушек летом 2000 года в Барнауле в милиции открыли телефон доверия. По нему звонили ежедневно десятки человек, которые рассказывали разные версии того, где могут находиться абитуриентки "политеха".

15 января 2024 года из двухэтажного дома на ул. Партизанской, 70б, в Барнауле экстренно вывели людей. Там объявили режим повышенной готовности из-за того, что в здании образовались серьезные трещины. При этом дом даже не был признан аварийным. На место приезжал глава краевой столицы Вячеслав Франк, а 16 января состоялось несколько совещаний по ситуации. Amic.ru рассказывает, что сейчас происходит с этим зданием, куда отправились эвакуированные люди и с чем могут быть связаны разрушения.

В Барнауле и Бийске с 16 по 19 января будет действовать режим "черного неба". Как сообщает алтайский Гидрометцентр, в это время в регионе установятся условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе первой степени опасности.

Cитуацию с загрязнением дополнит мороз, который установился в Алтайском крае. 17 января ночью похолодает до -26...-31 градуса, а местами будет еще холоднее – до -36. Днем ожидается от -16 до -21 градуса, а в отдельных районах – до -27. На дорогах – гололед, а ветра почти не будет. Схожая погода ожидается и в последующие два дня.