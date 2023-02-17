Такой день. Новые главы районов Барнаула и отставка главврача Волчихинской ЦРБ

О главных событиях Алтайского края за 17 февраля

17 февраля 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Главный врач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова освобождена от должности. Она находилась на посту главврача с 1 апреля 2015 года. С 19 февраля её место с приставкой "исполняющая обязанности" займёт заместитель Наталья Алёхина.

Денис Летягин станет главой администрации Индустриального района Барнаула, а Евгений Авраменко – главой администрации Ленинского района. Их кандидатуры согласовали депутаты гордумы на заседании в пятницу, 17 февраля. Окончательное утверждение за мэром города Вячеславом Франком.

В выходные на Алтайский край обрушится магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

В полночь магнитосфера начнёт колебаться, к шести часам утра 18 февраля начнётся сама буря. Она продлится до полудня, после чего интенсивность колебаний пойдёт на спад.