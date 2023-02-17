Главврач алтайской больницы, в которой погиб мальчик, освобождена от должности

С 19 февраля обязанности начнёт исполнять заместитель главного врача Наталья Алёхина

17 февраля 2023, 18:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Главный врач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова освобождена от должности. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой пресс-службу Минздрава Алтайского края.

Харлова находилась на посту главврача с 1 апреля 2015 года. С 19 февраля её должность с приставкой исполняющей обязанности займёт заместитель Наталья Алёхина.

Напомним, что в этой больнице в январе произошла трагедия – там скончался семилетний мальчик. Причём на лечение он попал с ангиной. Местные жители считают, что гибели ребёнка можно было избежать, если бы ему оказали качественную медпомощь. Недовольство сельчан переросло в народный сход.

Харлова рассказывала, что на самом деле медики полтора часа боролись за жизнь мальчика. Она настаивала, что сначала нужно дождаться результатов проверки, а потом уже делать выводы. Вместе с тем местные жители добивались её отставки.