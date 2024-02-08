Такой день. Новые города на Алтае и грядущая волна мороза

О главных событиях Алтайского края за 7 февраля

08 февраля 2024, 00:00, ИА Амител

Горы зимней ночью / Фото: unsplash.com

Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков рассказал, при каких условиях в регионе могут появиться новые города, куда поедут люди из других регионов.

Очередное судебное заседание по делу Константина Падуна, который обвиняется в убийстве своей жены, прошло в Ленинском районном суде 7 февраля. На этот раз процесс прошел в открытом режиме, на него допустили журналистов, рассказал адвокат Константина Падуна Виталий Алексеев. На процессе сторона потерпевших заявила сумму морального и материального вреда, которую они намерены получить от подсудимого.

Алтайский край ожидает почти две недели холода: с 12 по 23 февраля, а после вновь придет потепление. Как отмечается в прогнозе, самый холодный день будет в пятницу, 16 февраля: столбики термометров опустятся до -20 градусов, а ночью – до -27. В остальные дни будет -10...-17 градусов с похолоданием по ночам.