Такой день. Новый хозяин аэропорта Белокурихи и новые способы обновления транспорта

О главных событиях Алтайского края за 26 марта

26 марта 2024, 23:58, ИА Амител

Закат на озере у гор / Фото: unsplash.com

ООО "Новапорт холдинг" получил 100% в компании ООО "Белопорт" в селе Старобелокуриха, расположенного в 12 км от алтайского города-курорта Белокуриха.

Чтобы решить проблему обновления общественного транспорта в городах Алтайского края, нужно искать новые пути решения. Об этом в ходе итогового совещания регионального Минтранса сказал губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что возможности, которые сейчас используют в крае для закупки автобусов, потихоньку заканчиваются.

На месте снесенного административно-производственного здания на Потоке возведут два общежития. Их построит компания "Жилищная инициатива" для своих сотрудников. Проект зданий успешно прошел градсовет в ноябре 2023 года, а в марте 2024-го экспертиза выдала положительное заключение на документацию. После получения в мэрии разрешения на строительство компания может приступать к работам на площадке.