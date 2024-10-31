Такой день. Новый мост в алтайском селе и приговор водителю, наехавшему на остановку

О главных событиях Алтайского края за 31 октября

31 октября 2024, 23:45, ИА Амител

Осенние листья / Фото: unsplash.com / Annie Spratt

Через реку в Тальменке планируют построить мост. Как сообщает администрация Тальменского района, для него уже разработана документация, которая получила положительное заключение госэкспертизы.

Суд вынес приговор водителю, который в октябре 2023 года врезался в остановку на проспекте Строителей в Барнауле. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчине назначили три года лишения свободы, которые заменили принудительными работами на тот же срок.

В Барнауле прошел первый оргкомитет по подготовке к новогодним и рождественским праздникам. В текущем году основной праздничной площадкой на территории города традиционно станет пл. Сахарова.