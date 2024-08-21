Такой день. Обнаружение молодой пары, пропавшей на Синюхе, и назначение министра

О главных событиях Алтайского края за 21 августа

21 августа 2024, 23:45, ИА Амител

Закат в Барнауле 15 мая / Фото: "Инцидент Барнаул"

Врио министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский занял пост на постоянной основе. Он уже был в этой должности — с 2021 декабря, однако после назначения губернатора Алтайского края Виктора Томенко стал врио.

Волну тепла из районов Средней Азии в Алтайский край 23 августа принесет западный циклон. Днем в пятницу на большей части территории региона воздух прогреется до +27...+32 градусов. Чуть прохладнее будет в северо-западных районах: они первыми окажутся во власти холодного фронта, который надвигается на Алтай. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Пропавшие на горе Синюха 19-летние Алексей Кунзецов и Елизавета Черкасова вышли на связь. Вызволить их пока не смогли: пешей спасательной операции и вертолетной вылазке мешают непогода и удаленность.