Такой день. Жалобы о гибели пчел и новый этап обработки Барнаула от комаров

О главных событиях Алтайского края за 2 июля

03 июля 2024, 00:12, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

В Барнауле перекрыли часть проспекта Красноармейского для ремонта. На этом отрезке дороги расположен канализационный коллектор и трубопровод, которым требуется реконструкция. С 1 июля по 4 августа будет закрыта нечетная сторона проспекта от улицы Папанинцев до Песчаной. На четной стороне работы будут идти с 5 по 15 августа.

Коллективные жалобы о массовой гибели пчел стали поступать в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в третьей декаде июня 2024 года. В ведомство обратились владельцы пасеки из трех районов: Солтонского, Целинного и Усть-Калманского.

В Барнауле на минувших выходных стартовал второй этап обработки общественных территорий от комаров.