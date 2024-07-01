Такой день. Обрушение башни элеватора в Барнауле и срок открытия городского пляжа

О главных событиях Алтайского края за 1 июля

01 июля 2024, 23:45, ИА Амител

Закат солнца в море / Фото: unsplash.com

Генеральный директор ООО "Вега-Инжиниринг" Мустапа Хазбулатов, представитель собственника здания элеватора в Барнауле, прокомментировал информацию о том, что башня рухнула в Обь. По словам Хазбулатова, никакого обрушения не было. Он отметил, что здание находилось в ветхом состоянии и 28 июня его планово демонтировали.

В Калманском районном суде 1 июля начали рассматривать второй эпизод по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина, а именно убийство 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак, которая пропала 28 июня 1999 года. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Открытие городского пляжа Барнаула может состояться 5 июля. Cейчас на территории проводятся работы по выравниванию песка и уборка. "В случае если позволит паводковая ситуация, то открытие пляжа может состояться 5 июля", – сказал он на совещании мэрии.