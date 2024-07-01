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Второе убийство начали рассматривать в суде по делу возможного маньяка Манишина

Ранее в суде закончили изучать доказательства по первому убийству – Людмилы Обидиной

01 июля 2024, 15:41, Антон Дегтярев

Виталий Манишин в суде / Фото: amic.ru
Виталий Манишин в суде / Фото: amic.ru

В Калманском районном суде 1 июля начали рассматривать второй эпизод по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина, а именно убийство 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак, которая пропала 28 июня 1999 года. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Заседание по делу Манишина было уже пятым по счету, длился процесс два с половиной часа. На нем были допрошены потерпевшая и свидетель по второму эпизоду. Они подключились по видеосвязи, находясь в одном из судов Республики Тыва.

Также были оглашены ранее данные показания двух уже умерших человек, а именно потерпевшей (матери Ооржак) и одного свидетеля. А еще огласили показания двух свидетелей, которые были вызваны в суд, но не явились. В качестве слушателей пострадавшие на заседании не присутствовали.

Отметим, что Чодураа Ооржак пропала 28 июня 1999 года. По версии следствия, это второе убийство Манишина вообще и первое спланированное им удушение абитуриентки вуза. Ооржак приехала из Тывы поступать в университет. Она вышла из общежития, чтобы подать документы в АлтГТУ, а после исчезла. Ее тело нашли спустя год, в овраге в Калманском районе.

Следующее заседание состоится 3 июля, на нем продолжится исследование доказательств по тому же эпизоду. На суд вызвали остальных свидетелей, также там будут исследовать письменные материалы дела. Свидетели снова выступят по видеосвязи, очно в суд никого не пригласили.

На прошлом заседании суда, которое состоялось 26 июня, закончили исследовать доказательства по первому эпизоду, а именно по убийству Людмилы Обидиной, которое произошло 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. По этому преступлению были опрошены свидетели, исследованы письменные доказательства, протоколы осмотра места происшествия, заключения экспертизы и так далее.

Напомним, что Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной 16 сентября 1989 года. На допросах Манишин сознался и в других убийствах, в том числе в тех, которые приписывали "политеховскому" маньяку. С полным списком жертв можно ознакомиться здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. В нем 3 июня Манишину продлили срок нахождения в СИЗО на полгода, а именно до 21 ноября. Тогда же процесс решили закрыть от журналистов. Заседания непосредственно по уголовному делу начались 17 июня, когда прокурор зачитал обвинительное заключение и определил порядок доказательств по делу. На втором заседании начался опрос свидетелей.

Манишина судят по статьям: по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Пожизненное заключение по ним Манишин вряд ли получит, так как срок давности по всем убийствам уже прошел. Подробнее о том, как Следком вел расследование, можно прочитать по ссылке.

Ранее отец последней жертвы "политеховского" маньяка Ксении Киргизовой рассказал amic.ru, что родственников погибшей устроит только пожизненный приговор.

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