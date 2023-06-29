Барнаульцы получили квитанции, где в жару начислили несколько тысяч за отопление

Судя по всему, теперь жители ЖК будут платить за отопление круглый год

29 июня 2023, 12:15, ИА Амител

ЖК "Парковый" / ИА "Амител"

В Барнауле жители многострадального ЖК "Парковый" получили квитанции за коммунальные услуги в июне, где в графе "Отопление" значится несколько тысяч рублей, сообщает "Инцидент Барнаул".

"В квитанции сумма аналогичная зимним месяцам, а у некоторых и больше. Вся проблема в том, что собственная газовая котельная, предлагавшаяся при покупке квартир, уже не собственная", – рассказал один из жителей ЖК.

Судя по квитанции за июнь, когда в Барнауле была аномальная жара, за отопление мужчине начислили 2 586 рублей и 94 копейки.

По словам барнаульца, во время строительства ЖК проект всячески пытались удешевить, в итоге "собственную котельную" передали в аренду.

"Осенью 2022 года тарифы на тепло и горячую воду резко выросли, хотя газовая котельная должна была гарантировать низкую стоимость, теперь у нас есть опрессовка – в июне отключали горячую воду на две недели, хотя с газовой котельной такого быть не должно. Последней каплей стал сюрприз с летним отоплением", – указал мужчина.

В управляющей компании, отметил он, пояснили, что котельная уже не относится только к ЖК и от нее "запитаны некие другие объекты, а потому счетчик, установленный в котельной, больше не может считаться общедомовым для ЖК".

"То есть счетчика у нас как бы нет. Поэтому и тарифы высокие, поэтому и платить мы теперь будем круглый год", – подытожил барнаулец.

Напомним, ЖК "Парковый" начали возводить в 2018 году. Проблемы возникли в 2021-м – строительство остановилось. В октябре 2022 года дом сдали и объявили большую распродажу на квартиры и паркинг.