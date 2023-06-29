Барнаульцы получили квитанции, где в жару начислили несколько тысяч за отопление
Судя по всему, теперь жители ЖК будут платить за отопление круглый год
29 июня 2023, 12:15, ИА Амител
В Барнауле жители многострадального ЖК "Парковый" получили квитанции за коммунальные услуги в июне, где в графе "Отопление" значится несколько тысяч рублей, сообщает "Инцидент Барнаул".
"В квитанции сумма аналогичная зимним месяцам, а у некоторых и больше. Вся проблема в том, что собственная газовая котельная, предлагавшаяся при покупке квартир, уже не собственная", – рассказал один из жителей ЖК.
Судя по квитанции за июнь, когда в Барнауле была аномальная жара, за отопление мужчине начислили 2 586 рублей и 94 копейки.
По словам барнаульца, во время строительства ЖК проект всячески пытались удешевить, в итоге "собственную котельную" передали в аренду.
"Осенью 2022 года тарифы на тепло и горячую воду резко выросли, хотя газовая котельная должна была гарантировать низкую стоимость, теперь у нас есть опрессовка – в июне отключали горячую воду на две недели, хотя с газовой котельной такого быть не должно. Последней каплей стал сюрприз с летним отоплением", – указал мужчина.
В управляющей компании, отметил он, пояснили, что котельная уже не относится только к ЖК и от нее "запитаны некие другие объекты, а потому счетчик, установленный в котельной, больше не может считаться общедомовым для ЖК".
"То есть счетчика у нас как бы нет. Поэтому и тарифы высокие, поэтому и платить мы теперь будем круглый год", – подытожил барнаулец.
Напомним, ЖК "Парковый" начали возводить в 2018 году. Проблемы возникли в 2021-м – строительство остановилось. В октябре 2022 года дом сдали и объявили большую распродажу на квартиры и паркинг.
12:40:29 29-06-2023
Но сам счетчик разве не принадлежит собственникам? И как котельная, которая изначально была собственностью жителей домов, стала вдруг чужой? Разве при покупке квартир люди не заплатили деньги в том числе и за свою котельную?
12:44:11 29-06-2023
Издевательство!
12:57:37 29-06-2023
Капитализм.
13:07:11 29-06-2023
Спасибо мудрой мэрии!
13:10:45 29-06-2023
Спасибо правительству за придуманные законы и расчеты по отплению
13:13:58 29-06-2023
Вот так и образуется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, найдут брешь в законе, который сами проталкивают и начисляют, а жители - плати. Потом жалуются, что долги жителей выросли до триллионов, так как вы тарифы завышаете, как начисляете - это чтобы хоромы иметь на Тихонова, да на рублевке...
13:17:14 29-06-2023
Не оплачивайте за июнь эту сумму. За расчетный период начислено - 0 руб. А перерасчеты свои пусть управляшка доказывает в суде.
13:23:13 29-06-2023
Нда, опять митинг собирать надо, без него ничего не добиться.
13:46:34 29-06-2023
Саша (13:23:13 29-06-2023) Нда, опять митинг собирать надо, без него ничего не добитьс... Да толку в митингах и мятежах? Никакого. С ними надо разбираться в правовом поле. Сначала жалобы в жилищную инспекцию. Потом суд.
13:29:49 29-06-2023
Странно это, как такое может сходить с рук? Ничего не понимаю.
13:39:30 29-06-2023
А слабо жаловаться не в инете а в ГЖИ, Прокуратуру?
13:40:30 29-06-2023
Пока прокурор здесь, поднимайте тему. Застройщик мутный, городская власть не вмешивается почему-то.
13:44:57 29-06-2023
Вообще не оплачиваю никакие перерасчеты, "прочие расходы". Все что начисляется за отопление и остальные услуги, поступает на расчетный счет управляшек. Они заинтересованы в обмане с расчетами.
14:02:00 29-06-2023
А почему есть строка за электроэнергию и нет строки взнос на капремонт? БГЭС выставляет и высылает свои квитанции сама.
14:16:08 29-06-2023
Гость (14:02:00 29-06-2023) А почему есть строка за электроэнергию и нет строки взнос на... Потому что, в данном доме, плату за электроэнергию собирает на свой счет управляющая компания.
14:14:57 29-06-2023
Это только начало. Сюрпризы стекловатных новостроев и всякого рода "элитарных" ЖК ещё у всех впереди! А вот когда начнут сыпаться стекловатные фасады - вот это будет уже реальное попадалово на деньги! А пока уже всем понятно, что, влипнув в ипотеку в стекловате, продать квартиру по цене ипотеки уже не получится ни у кого никогда!
14:27:16 29-06-2023
Гость (14:14:57 29-06-2023) Это только начало. Сюрпризы стекловатных новостроев и всяког... вам не надоело?
12:11:22 30-06-2023
Гость (14:14:57 29-06-2023) Это только начало. Сюрпризы стекловатных новостроев и всяког... Стекловата, ты в вопросе разберись, паникёр. Во первых, базальтовая вата, во вторых, в городе есть штукатурные фасады возрастом более 20 лет, с ними ничего не произошло, свои 60 лет по нормативу они прослужат
14:20:37 29-06-2023
Много недоговоренного, где обратная сторона квитанции? почему за май отопление у них 300 рублей когда в такой же квартире других УК, ТСЖ за май с такой же площадью квартиры за отопление 1300 - Даже если у них котельная своя ну не может быть за отопление300 рублей! Сдается мне что просто май (возможно и другие месяца) были не так рассчитаны и сейчас сделано доначисление. В общем хотели шуму а сами что то скрывают.
15:11:49 29-06-2023
Гость (14:20:37 29-06-2023) Много недоговоренного, где обратная сторона квитанции? почем... Почему не может быть за май 300 рублей? Отопительный сезон закончен. В мае идет оплата за последние дни апреля. Если у них своя котельная, из-за теплой погоды практически не топилась, то вполне нормально 300. Это у вас были раскаленные батареи и открытые окна, балконы при жаре 30градусов, в результате 1300.
14:38:00 29-06-2023
Нда, опять митинг собирать надо - И много Вы возглавили и собрали митингов, что по итогу? брехабольщик.
16:57:48 29-06-2023
Гость (14:38:00 29-06-2023) Нда, опять митинг собирать надо - И много Вы возглавили и со... Ни одного не собрал, но я не про себя же пишу, а про жильцов. А у вас что так "подгорело", что на оскорбления перешли?
14:53:25 29-06-2023
За то в новом доме живут на Парковой
22:04:51 29-06-2023
Витя (14:53:25 29-06-2023) За то в новом доме живут на Парковой ... это которые возле телевышки? ну, завидовать там нечему, если честно.
14:59:58 29-06-2023
на аванеске отличный дом своя котелка
15:12:46 29-06-2023
ЭКИПАЖ ТРУСЫ (14:59:58 29-06-2023) на аванеске отличный дом своя котелка... твоя котелка тебе столько начислит коммуналки.....
15:36:00 29-06-2023
В мае идет оплата за последние дни апреля. - Нет. расчет идет с 18 апреля + 5-7 дней мая
15:54:57 29-06-2023
Гость (15:36:00 29-06-2023) В мае идет оплата за последние дни апреля. - Нет. расчет иде... Температура в последней декаде апреля была до 26 градусов, как и в первой мая. Вполне возможно, что своя котельная им практически не подавала тепло, поэтому небольшая сумма. Мы в это время с общегородским отоплением вешались от жары в квартирах.
16:14:51 29-06-2023
Мы не вешались, на доме датчик по температуре, никогда не открываем окна, все комфортно и за май было 3500.
16:35:39 29-06-2023
Гость (16:14:51 29-06-2023) Мы не вешались, на доме датчик по температуре, никогда не от... Не знаю, где у вас дом и что за датчики. Скорее всего, их подкручивают, иного объяснения нет. А вам не 3500, а 6500 напишут, вы скажете, что это правильно, но надо больше))). Или коммент пишут не жители , а воровайки из УК.
22:02:15 29-06-2023
наш дом круглый год за отопление платит и как по мне, то так удобнее, чем полгода ползарплаты отдавать.
11:28:47 30-06-2023
Элен без ребят (22:02:15 29-06-2023) наш дом круглый год за отопление платит и как по мне, то так... На Парковой зимой платят в три раза больше чем летом, по счётчику, а летом по среднему. Это не ваш случай
08:49:44 30-06-2023
Люди живут в экологически крайне грязном месте, где постоянно облучаются от мощных киловатных СВЧ передатчиков телевышки, что гарантирует рак и другие аутоиммунные заболевания, а за это ещё платят втридорога! Кто вообще разрешил там строить?